Warszawa zaskakuje nazwami ulic. Gdzie szukać tych najdziwniejszych?

W każdym większym mieście można znaleźć ulice o nietypowych nazwach, ale Warszawa, jako największe miasto w Polsce, pod tym względem zdecydowanie się wyróżnia. Już same nazwy niektórych dzielnic, takie jak Ochota czy Bródno, potrafią wywołać uśmiech. Jednak to nazwy ulic Warszawy szczególnie często przykuwają uwagę i zapadają w pamięć.

Jak podaje serwis architektura.muratorplus.pl, „widząc niektóre tabliczki z nazwami ulic, można aż przystanąć ze zdumienia”.

I trudno się z tym nie zgodzić. Wśród najbardziej nietypowych nazw, jakie można spotkać w stolicy, znajdują się m.in. ulice: Pamiętajcie o Ogrodach, Dowcip, Bagno, Suwak, Trapez, Zgoda. Nie brakuje również nazw nawiązujących do postaci z bajek, a także takich, które mogą kojarzyć się nieco dwuznacznie.

Osiedla Warszawy też potrafią zaskoczyć. Czyste, Filtry, Groty − to dopiero początek!

Skoro już mowa o nazwach ulic, warto również wspomnieć o nazwach osiedli, które również bywają dziwne i zaskakujące. Przykładowo w stolicy można znaleźć takie nietypowe nazwy osiedli i obszarów Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie jak: Czyste, Filtry, Groty, Koło, Paluch, Piaski, Pyry, Radość, Raków, Siekierki, Wrzeciono.

Warszawa może się poszczycić także Kępami (Saską i Zawadowską) oraz Jelonkami (Północnymi i Południowymi). Te nazwy, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zwyczajne, kryją w sobie bogatą historię i lokalny koloryt.

Dlaczego ulice w Warszawie mają tak dziwne nazwy?

Skąd wzięły się tak nietypowe nazwy ulic i osiedli w Warszawie? Odpowiedź na to pytanie jest złożona i wiąże się z historią miasta, lokalnymi legendami oraz poczuciem humoru mieszkańców. Niektóre nazwy nawiązują do dawnych zawodów, inne do charakterystycznych cech terenu, a jeszcze inne są po prostu efektem fantazji.

Bez względu na genezę, jedno jest pewne: nazwy ulic w Warszawie dodają miastu kolorytu i sprawiają, że spacer po stolicy staje się fascynującą podróżą w czasie i przestrzeni.

Źródło: architektura.muratorplus.pl

