Gdzie szukać pomocy w czasie Bożego Narodzenia 2023? Nocna i świąteczna opieka medyczna w Warszawie

Nocna i świąteczna pomoc medyczna w Warszawie. Gdzie szukać pomocy lekarza w Boże Narodzenie 2023?

Nadeszły święta Bożego Narodzenia 2023. Niestety i w tym niezwykle radosnym czasie każdemu może się zdarzyć nagła dolegliwość. Na szczęście pomoc medyczną również w święta można znaleźć w placówkach NFZ.

- Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację - informuje NFZ.

Dyżurujący lekarz udzieli porad w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) i telefonicznie. Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i święta można skorzystać w razie nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek na zdrowiu, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy. Można ze świątecznej pomocy skorzystać również, gdy obawiamy się, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pomoc medyczna w Warszawie podczas świąt Bożego Narodzenia 2023. Adresy placówek medycznych otwartych w święta

W okresie świątecznym mieszkańcy mogą otrzymać poradę lekarską w kilkunastu placówkach na terenie różnych dzielnic. Poniżej przedstawiamy wykaz punktów adresowych, które świadczą nocną i świąteczną opieką zdrowotną:

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA BEMOWO- WŁOCHY - WARSZAWA - BEMOWO, UL. WALERIANA CZUMY 1 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ) SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC - WARSZAWA - BIAŁOŁĘKA, UL. MILENIJNA 4 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI) SZPITAL BIELAŃSKI IM.KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - WARSZAWA - BIELANY, UL. CEGŁOWSKA 80 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI - W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH MEDYCZNYCH KONSULTACJA PEDIATRY Z ODDZIAŁU) SZPITAL CZERNIAKOWSKI SP. Z O. O. - WARSZAWA - MOKOTÓW, UL. STĘPIŃSKA 19/25 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI) SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - WARSZAWA - MOKOTÓW, UL. MALCZEWSKIEGO 47A (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI) PAŃSTWOWY INSTYTUT MEDYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI - WARSZAWA - MOKOTÓW, UL. WOŁOSKA 137 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI) MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; KONSTANCIN-JEZIORNA - WARSZAWA - OCHOTA, UL. BARSKA 16/20 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI) SZPITAL GROCHOWSKI IM. DR MED. RAFAŁA MASZTAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ - WARSZAWA - PRAGA POŁUDNIE, UL. GRENADIERÓW 51/59 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI) SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - WARSZAWA - PRAGA POŁUDNIE, UL. NIEKŁAŃSKA 4/24 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI) SZPITAL PRASKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO - WARSZAWA - PRAGA PÓŁNOC, AL.SOLIDARNOŚCI 67 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI) "PETRA MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WARSZAWA - REMBERTÓW, UL. ALEJA GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA "MONTERA" 39A/1 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI) WARSZAWSKI SZPITAL POŁUDNIOWY SP. Z. O. O. - WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE, UL. SOLEC 93 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI) SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI SPZOZ - WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE, UL. SOLEC 93 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ) WARSZAWSKIE CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ "KOPERNIK" SP. Z O. O. - WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE, UL. SOLEC 93 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ) MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SP. Z O.O. - WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE, UL. POZNAŃSKA 22 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI) MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SP. Z O.O. - WARSZAWA - TARGÓWEK, UL. ŁOJEWSKA 6 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI) "CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WARSZAWA - URSUS, PLAC CZERWCA 1976 R. 1 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI) ZAKŁAD MEDYCZNY „KAAR-MED” SP. Z O. O. - WARSZAWA - URSYNÓW, UL. ROMERA 4 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ) ZAKŁAD MEDYCZNY „KAAR-MED” SP. Z O. O. - WARSZAWA - URSYNÓW, UL. KAJAKOWA 12 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI) MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE - WARSZAWA - WAWER, UL. BURSZTYNOWA 2 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI) PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ MAŁGORZATA I GRZEGORZ OLIZAROWSCY S.C. - WARSZAWA - WESOŁA, UL. JANA PAWŁA II 25 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ) "CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WARSZAWA - WILANÓW, UL. KOLEGIACKA 3 (NIE PRZYJMUJĄ DZIECI) SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA BEMOWO- WŁOCHY - WARSZAWA - WŁOCHY, UL. CEGIELNIANA 8 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ) SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - WARSZAWA - WOLA, UL. LESZNO 17 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ) CENTRUM MEDYCZNE "ŻELAZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WARSZAWA - WOLA, UL. LESZNO 17 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ) WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE - WARSZAWA - WOLA, UL. LESZNO 17 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ) SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-ŻOLIBORZ - WARSZAWA - ŻOLIBORZ, UL. SZAJNOCHY 8 (TAK PRZYJMUJĄ DZIECI, ALE NIE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NAJLEPIEJ UPEWNIĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ)