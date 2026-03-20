Groźny wypadek autobusu i osobówki. Siedem osób w szpitalu

Poważny wypadek drogowy z udziałem autobusu i Volkswagena zablokował ulicę Rogozińską w Nowym Gulczewie.

Wstępne ustalenia wskazują, że kierująca autobusem prawdopodobnie nie ustąpiła pierwszeństwa.

Kierowca Volkswagena i sześciu pasażerów autobusu trafiło do szpitala.

Wypadek autobusu pod Płockiem

Do groźnego wypadku drogowego doszło w piątek (20 marca) w Nowym Gulczewie, miejscowości położonej niedaleko Płocka. Jak przekazuje Komenda Miejska Policji w Płocku, do wypadku doszło najprawdopodobniej na skutek nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu.

"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca autobusem komunikacji miejskiej nie zastosowała się do obowiązujących zasad ruchu drogowego i doprowadziła do zderzenia z jadącym prawidłowo samochodem marki Volkswagen" - podano w komunikacie.

Siedem osób przewieziono do szpitala

Siła uderzenia była na tyle duża, że poszkodowany został kierowca osobówki oraz pasażerowie autobusu. Łącznie do szpitala trafiło siedem osób. Na ten moment nie ma szczegółowych informacji dotyczących stanu ich zdrowia, jednak wszystkie zostały objęte opieką medyczną.

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, w tym policja oraz zespoły pogotowia. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren wypadku i rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia, w tym udokumentowali miejsca kolizji oraz zebrali zeznania świadków.

Droga w rejonie ul. Rogozińskiej została całkowicie wyłączona z ruchu. Utrudnienia trwały kilka godzin.

Śledczy będą analizować wszystkie dostępne dowody, aby dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia. Na podstawie zebranych materiałów możliwe będzie również określenie ewentualnej odpowiedzialności uczestników wypadku.

