Horror na krajowej "50". Ciężarówka wylądowała w rowie, dwie osoby wyleciały przez przednią szybę!

Tragiczny wypadek pod Grójcem

Do potwornego wypadku doszło około godz. 14:30 w czwartek, 19 marca, na krajowej "50", pomiędzy Grójcem a Mińskiem Mazowieckim w miejscowości Drwalew. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący samochodem ciężarowym Renault 72-letni mężczyzna, jadąc trasą DK-50 nagle zjechał do rowu - przekazała st. sierż. Elżbieta Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Zarówno kierowca, jak i jego pasażer, wylecieli z pojazdu przez przednią szybę!

Kierowa nie żyje, pasażer walczy o życie

Ranni w wypadku mieszkańcy powiatu krakowskiego trafili do szpitali. 72-letni kierowca został przewieziony karetką do szpitala w Grójcu. Niestety, pomimo starań lekarzy mężczyzna zmarł. Z kolei 81-letni pasażer z ciężkimi obrażeniami przetransportowany został śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Warszawie. Tam wciąż walczy o życie.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Na miejscu tragicznego wypadku policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą wyjaśniali szczegółowe okoliczności i przyczyny zdarzenia oraz czy kierowca był trzeźwy.

Czwartkowy wypadek spowodował utrudnienia na trasie. Ruch w kierunku Grójca odbywał się wahadłowo przez ponad 4 godziny.

