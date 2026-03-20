Na oczach współpasażerów zaatakował Ukraińca 12-centymetrowym ostrzem! Horror w stołecznym tramwaju

Warszawa, Śródmieście. Atak nożownika w tramwaju

Wracamy do horroru, który w poniedziałkowy wieczór (16 marca) przeżyli pasażerowie tramwaju linii 22. Na wysokości przystanku Krucza 05, doszło do kłótni między dwoma mężczyznami.

- Podczas przejazdu młody mężczyzna zaczepił jednego z pasażerów, który rozmawiał po ukraińsku. Właśnie to spowodowało agresję u 28-letniego obywatela Polski. W pewnym momencie wstał i wyciągnął nóż, z którym ruszył w kierunku 20-latka. Wyprowadził w kierunku jego brzucha co najmniej dwa ciosy nożem o ostrzu 12 cm - poinformował mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Współpasażerowie zareagowali błyskawicznie. Obezwładnili agresora. W tym samym czasie na pomoc ruszyli również policjanci, którzy akurat patrolowali Aleje Jerozolimskie. Już po chwili agresywny 28-latek był odseparowany i zakuty w kajdanki.

- Na miejscu policjanci ze Śródmieścia zabezpieczyli duży nóż kuchenny oraz wykonali oględziny miejsca ataku. W wyniku zajścia nikt nie odniósł obrażeń. Bez wątpienia jest to zasługa samego zaatakowanego, jak i pasażerów oraz policjantów, którzy interweniowali błyskawicznie i zdecydowanie - przekazał mł. asp. Pacyniak.

28-latek z zarzutem

Zatrzymany 28-latek trafił do komendy przy ul. Wilczej. Tam funkcjonariusze przebadali go alkomatem. Był trzeźwy.

W kolejnych dniach funkcjonariusze wykonali z podejrzanym czynności procesowe. Materiały w tej sprawie trafiły do prokuratury.

- Na podstawie zebranych dowodów mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście skierowała do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku, a napastnik najbliższe miesiące spędzi w areszcie - podał. mł. asp. Pacyniak.

Teraz agresywnemu 28-latkowi grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

