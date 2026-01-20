Warszawa: Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Autobus i trzy auta rozbite

Karambol na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Autobus i trzy osobówki w zderzeniu

Do groźnego zdarzenia doszło na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie, na odcinku prowadzącym w kierunku Pragi, w pobliżu parku Agrykola. Jak informuje serwis Wawa Hot News 24, w karambolu uczestniczyły aż cztery pojazdy: trzy samochody osobowe marki Toyota, Audi i Volkswagen oraz autobus miejski linii 523.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną karambolu było nagłe hamowanie kierowcy Volkswagena, który jechał środkowym pasem. Mężczyzna miał gwałtownie zahamować, aby uniknąć najechania na poprzedzający go pojazd. Jadący za nim kierowca białego Audi, chcąc uniknąć zderzenia z Volkswagenem, również rozpoczął hamowanie i wykonał manewr ucieczki na prawy pas. Niestety, tam doszło do zderzenia z autobusem miejskim linii 523. W wyniku karambolu uszkodzony został również samochód marki Toyota, który stał na buspasie.

Jedna osoba ranna, gigantyczne korki w Warszawie

W wyniku karambolu jedna z pasażerek biorących udział w zdarzeniu doznała lekkich obrażeń twarzy. Na szczęście, jak informuje Wawa Hot News 24, nie było konieczności hospitalizacji. Na miejscu zdarzenia pracowali funkcjonariusze policji oraz Nadzór Ruchu, którzy ustalali dokładne przyczyny i okoliczności karambolu. Zdarzenie spowodowało ogromne utrudnienia w ruchu w kierunku Pragi – zablokowany był buspas oraz pas środkowy, co przełożyło się na gigantyczne korki w godzinach szczytu.

Źródło: Wawa Hot News 24