Gwiazda serialu „Gra o Tron” po raz pierwszy w Polsce! Odbierze prestiżową nagrodę w Warszawie

Michelle Fairley to aktorka, która swoją wyjątkową charyzmą, emocjonalną intensywnością i artystyczną odwagą zdefiniowała na nowo wizerunek kobiecych bohaterek w światowych serialach. Jej rola Catelyn Stark w „Grze o Tron” przeszła do historii telewizji – łącząc majestat i siłę z głębokim, autentycznym człowieczeństwem. Od lat udowadnia, że prawdziwe aktorstwo to sztuka przekraczania granic – między epicką fikcją a intymną prawdą emocji. Jej kreacje w takich produkcjach jak „Biała Księżniczka, „Gangi Londynu”, czy „The Serpent Queen” pokazują niezwykłą wszechstronność i nieustanne poszukiwanie nowych form wyrazu. Jej bohaterki potrafią być surowe a nawet bezwzględne, lecz zawsze ujawniają emocjonalną głębię i napędzającą je do działania miłość. Jej kreacje nigdy nie pozostawiają widza obojętnym.

Nagroda CUTTING EDGE AWARD przyznawana jest twórcom, którzy wnoszą do współczesnej kultury filmowej świeżość, nieoczywistość i siłę artystycznej wizji. Michelle Fairley uosabia wszystkie te cechy – pozostając jednocześnie symbolem odwagi, elegancji i bezkompromisowego podejścia do aktorstwa. – czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody specjalnej dla Michelle Fairley, którą aktorka odbierze w Warszawie w wieczór otwarcia II BNP Paribas Warsaw SerialCon.

O nagrodzie CUTTING EDGE

Nagroda CUTTING EDGE przyznawana jest twórcom, którzy zacierają granice między światem seriali a filmu, redefiniując sposób, w jaki opowiadane są współczesne historie. To wyróżnienie dla artystów, którzy odważnie eksperymentują z formą i narracją, odkrywając nowe języki wizualne i emocjonalne. Docenia tych, którzy nie boją się wyzwań – podejmują tematy ważne społecznie, promują różnorodność i tworzą przestrzeń dla nowych perspektyw. Ich kreacje inspirują, prowokują i pokazują, że sztuka serialowa może być równie głęboka, zaskakująca i poruszająca jak kino. CUTTING EDGE AWARD to nagroda dla wizjonerów, którzy swoim zaangażowaniem, konsekwencją i nieustannym dążeniem do oryginalności wyznaczają kierunek rozwoju współczesnych form odcinkowych.

Michelle Fairley – siła i wrażliwość

Niedawno zakończyła zdjęcia do filmu „You’ll Never Believe Who’s Dead”, do którego napisał scenariusz i który wyreżyserował Dallan Shovlin. Wkrótce będzie można ją zobaczyć w nowym serialu „How To Get To Heaven From Belfast” dla serwisu Netflix. Wśród jej najważniejszych ról telewizyjnych wymienić należy postać Marion Wallace w serialu „Gangi Londynu” (produkcji HBO i Sky Atlantic) oraz występ w produkcji „Queen Charlotte”, spin-offie serialu „Bridgertonowie” od Netflix, a przekonujący portret Kerry Stephens stworzyła w filmie „Responsible Child” (BBC), nominowanym do nagrody BAFTA. Międzynarodową rozpoznawalność przyniosła jej rola Catelyn Stark w serialu HBO Original „Gra o Tron”, za którą otrzymała nagrodę IFTA. Do obsady została wybrana po roli Emilii w inscenizacji „Otella” w reżyserii Michaela Grandage’a w londyńskim Donmar Warehouse, która to rola przyniosła jej nominację do nagrody Oliviera. Michelle Fairley wystąpiła także jako Lady Margaret Beaufort w adaptacji powieści Philippy Gregory „Biała Księżniczka” (produkcji BBC i Starz) oraz w filmach „W sercu morza”, „Drobiazgi takie jak te”, „Philomena” i „Nobody Has to Know”, w którym zagrała główną rolę.

Jej dorobek potwierdza konsekwencję w doborze ról i umiejętność łączenia klasycznego aktorstwa z nowoczesną wrażliwością ekranową.

Serial jako nowy wymiar konematografii

BNP Paribas Warsaw SerialCon jest pierwszym w Polsce międzynarodowym wydarzeniem w całości poświęconym serialom. Podczas pięciu dni seansów, spotkań i paneli festiwal udowadnia, że telewizja to obecnie główne medium artystyczne. Widzów i fanów seriali zapraszamy do Warszawskiej Kinoteki między 26 a 30 listopada.

Organizatorem BNP Paribas Warsaw SerialCon jest Fundacja OFF CAMERA, zaś partnerem miasto stołeczne Warszawa. Partnerem tytularnym festiwalu jest Bank BNP Paribas.

i Autor: BNP Paribas Warsaw SerialCon/ Materiały prasowe