Hala na Skrze powstanie w 810 dni. Koszykarze i siatkarze z Warszawy już się cieszą

Hala Skry coraz bliżej

Ośrodek Nowa Skra, zarządzany przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, to ma być nowoczesny kompleks sportowo‑rekreacyjny połączony z Polem Mokotowskim. Częściowa metamorfoza tego terenu już się dokonała. Teraz czas na największe inwestycje w infrastrukturę. Zgodnie z zapowiedziami ratusza, ma tu powstać hala sportowa dla koszykarzy i siatkarzy oraz stadion lekkoatletyczny.

Ta pierwsza inwestycja budziła jeszcze niedawno głośne protesty. Budowa hali, której tak bardzo nie chciała grupa mieszkańców Ochoty i przez którą miała nie przetrwać koalicja w dzielnicy, ma rozpocząć się już wkrótce. Lokalni działacze bali się hałasu z hali na 6 tys. widzów i zatkania samochodami okolicznych ulic. Ale wygląda na to, że to koniec walk o kształt zagospodarowania terenu po dawnym RKS Skra przy ul. Wawelskiej.

– Kolejny krok za nami. Mamy wykonawcę, który wybuduję nowoczesną halę na terenie Nowej Skry. Przetarg wygrała firma Mirbud, która złożyła najkorzystniejszą ofertę – ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Hala na Skrze będzie mieć wyłącznie sportowy charakter, nie będą w nim organizowane koncerty ani imprezy.

Kiedy otwarcie hali na Skrze?

Oferta Mirbudu była najtańsza (237,6 mln zł), pokonał on tym samym trzech innych mocnych konkurentów – Budimex (prawie 305 mln zł), Skanską (277 mln zł) i konsorcjum NDI (266 mln zł).

Hala dla koszykarzy i siatkarzy ma powstać w 810 dni od momentu podpisania umowy na terenach po dawnych odkrytych basenach Skry w rejonie ul. Ondraszka. Obiekt zaprojektowała pracownia Piotra Bujnowskiego, która wygrała konkurs zorganizowany przez miasto. Będzie to 12-metrowy budynek z zielonym dachem i elewacjami obłożonymi drewnem. Jeśli umowa z wykonawcą zostanie podpisana wiosną 2026 r., to jesienią 2028 r. na Skrze można będzie rozegrać pierwsze mecze siatkówki i koszykówki.

