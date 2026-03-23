Hala na Skrze powstanie w 810 dni. Koszykarze i siatkarze z Warszawy już się cieszą

Izabela Kraj
Kamil Durajczyk
2026-03-23 14:50

Władze Warszawy ogłosiły wybór wykonawcy hali sportowej na dawnego ośrodka Skra na Ochocie. Jeśli decyzja w sprawie rozstrzygnięcia się uprawomocni, to prace na terenie ośrodka przy ul. Wawelskiej rozpoczną się jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Hala Skry coraz bliżej

Ośrodek Nowa Skra, zarządzany przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, to ma być nowoczesny kompleks sportowo‑rekreacyjny połączony z Polem Mokotowskim. Częściowa metamorfoza tego terenu już się dokonała. Teraz czas na największe inwestycje w infrastrukturę. Zgodnie z zapowiedziami ratusza, ma tu powstać hala sportowa dla koszykarzy i siatkarzy oraz stadion lekkoatletyczny.

Ta pierwsza inwestycja budziła jeszcze niedawno głośne protesty. Budowa hali, której tak bardzo nie chciała grupa mieszkańców Ochoty i przez którą miała nie przetrwać koalicja w dzielnicy, ma rozpocząć się już wkrótce. Lokalni działacze bali się hałasu z hali na 6 tys. widzów i zatkania samochodami okolicznych ulic. Ale wygląda na to, że to koniec walk o kształt zagospodarowania terenu po dawnym RKS Skra przy ul. Wawelskiej.

– Kolejny krok za nami. Mamy wykonawcę, który wybuduję nowoczesną halę na terenie Nowej Skry. Przetarg wygrała firma Mirbud, która złożyła najkorzystniejszą ofertę – ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Hala na Skrze będzie mieć wyłącznie sportowy charakter, nie będą w nim organizowane koncerty ani imprezy. 

Kiedy otwarcie hali na Skrze?

Oferta Mirbudu była najtańsza (237,6 mln zł), pokonał on tym samym trzech innych mocnych konkurentów – Budimex (prawie 305 mln zł), Skanską (277 mln zł) i konsorcjum NDI (266 mln zł).

Hala dla koszykarzy i siatkarzy ma powstać w 810 dni od momentu podpisania umowy na terenach po dawnych odkrytych basenach Skry w rejonie ul. Ondraszka. Obiekt zaprojektowała pracownia Piotra Bujnowskiego, która wygrała konkurs zorganizowany przez miasto. Będzie to 12-metrowy budynek z zielonym dachem i elewacjami obłożonymi drewnem. Jeśli umowa z wykonawcą zostanie podpisana wiosną 2026 r., to jesienią 2028 r. na Skrze można będzie rozegrać pierwsze mecze siatkówki i koszykówki. 

Zobacz wizualizacje nowego obiektu na Skrze:

Nowa hala Skry w stolicy - wizualizacje
Galeria zdjęć 5
„Łowcy głów” w akcji. Znany warszawski fotograf zatrzymany
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SKRA