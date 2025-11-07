Horror w Centrum Pomocy Socjalnej. Kobieta uciekła przed napastnikiem do łazienki. To nie był koniec

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego terroryzował miasto.

Mężczyzna zaatakował pracownicę Centrum Pomocy Socjalnej, która musiała uciekać, oraz zakłócił porządek w przychodni.

Został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Jakie konsekwencje poniesie za swoje chuligańskie wybryki?

Agresywny mężczyzna terroryzował mieszkańców Sokołowa Podlaskiego

Do pierwszego incydentu doszło 5 listopada przed południem. Na ulicy Ząbkowskiej mężczyzna dobijał się do drzwi jednego z mieszkań. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim, patrol szybko dotarł na miejsce, ale sprawca zdążył uciec.

Niedługo potem, ten sam mężczyzna wtargnął do Centrum Pomocy Socjalnej, gdzie wszczął awanturę. – Próbował uderzyć pięścią 47-letnią pracownicę – relacjonuje mł. asp. Aleksandra Siemieniuk z KPP w Sokołowie Podlaskim. Kobieta, w obawie o swoje bezpieczeństwo, schroniła się w łazience. Napastnik, nie dając za wygraną, wybił szybę w drzwiach i uciekł z miejsca zdarzenia.

Atak na przychodnię

Po ataku w Centrum Pomocy Socjalnej, agresor przeniósł się do przychodni przy ul. Kościuszki, gdzie kontynuował swoje agresywne zachowanie. Policjanci z Sokołowa Podlaskiego szybko zareagowali na zgłoszenia i rozpoczęli intensywne poszukiwania sprawcy.

– Policjanci, prowadząc intensywne działania w terenie, zatrzymali go w bezpośrednim pościgu na ul. Magistrackiej – informuje mł. asp. Aleksandra Siemieniuk. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie.

Co mu grozi?

Po zatrzymaniu, 29-letni mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego usłyszał zarzuty. – Kierowania gróźb karalnych oraz znieważenia funkcjonariuszy publicznych – wylicza mł. asp. Siemieniuk. Za te przestępstwa grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, jego działanie zostało zakwalifikowane jako występki chuligańskie, co może wpłynąć na surowszy wymiar kary.