Zamknięte osiedle domków jednorodzinnych na południu Warszawy. To właśnie tam, przy ulicy Walcowniczej, wieczorem 17 października rozegrał się prawdziwy rodzinny dramat. 24-letni wówczas Mateusz G., prawdopodobnie podczas rodzinnej awantury, na oczach swojego młodszego rodzeństwa chwycił za nóż i zaatakował rodziców. Para zmarła na miejscu, w wyniku wykrwawienia.

Dramat na Walcowniczej. Rodzinna tragedia w Warszawie

Mateusz G. zadał rodzicom wiele ran kłutych. Śledczy na miejscu tragedii zabezpieczyli ślady oraz noże, które mogły posłużyć 24-latkowi do popełnienia przestępstwa.

Z relacji sąsiadów wynikało, że 24-latek był cichym, zamkniętym w sobie chłopakiem. Nigdy nie mówił nikomu „dzień dobry”. Mówili, że wyglądał, jakby był zły na wszystkich. A rodzina? Uchodziła za wzorową. Ojciec, Krzysztof, był inżynierem konstruktorem budowlanym, matka Monika − pedagogiem w szkole podstawowej.

Mateusz G. był studentem, który „bardzo dobrze się uczył”, ale kilka lat przed tragedią opuścił się w nauce. Rodzice mieli robić mu wymówki. Wydzierali się na niego coraz częściej i głośniej. Sam 24-latek miał później powiedzieć policjantom, że „wpadł w szał, bo nie mógł wytrzymać pretensji rodziców o to, że nic w życiu nie osiągnął”. Kilka lat wcześniej rzucił studia i krótko pracował w sieci fast foodów. Po kolejnej kłótni z ojcem miał sięgnąć po kuchenny nóż i zadać mu sześć ciosów. Matka zginęła, gdy próbowała ratować męża.

Policjanci zatrzymali Mateusza G. na miejscu. Chłopak został przebadany pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, był trzeźwy. Odmówił jednak składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Nie złożyło też zeznań jego rodzeństwo − jako najbliższa rodzina miało do tego prawo.

Śledztwo i zachowanie Mateusza G. po zabójstwie

Śledczy zwracali uwagę, że zachowanie mężczyzny było „nieadekwatne do sytuacji”. − Podczas przesłuchania był bardzo spokojny, jakby nic się nie stało. A przecież zginęli jego rodzice − relacjonowano w prokuraturze.

Prokurator Saduś potwierdzał: − Z raportu wstępnego wynika, iż obu ofiarom zadano kilka ran kłutych, które skutkowały obfitym krwawieniem, a w konsekwencji zgonem ofiar.

Mateusz G. trafił na obserwację psychiatryczną. Biegli obserwowali 24-latka przez kilka tygodni. W maju 2018 roku wydali opinię, że w chwili zabójstwa był całkowicie niepoczytalny.

− Nie był zdolny do rozpoznania znaczenia swoich czynów ani do pokierowania swoim postępowaniem. Biegli rozpoznali u niego skomplikowane zaburzenia psychiczne − informował prokurator Saduś.

Według ustaleń „Wyborczej”, chodziło m.in. o urojenia. Specjaliści ocenili też, że mężczyzna „jest osobą o wysokim stopniu inteligencji” oraz że „zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia podobnych bądź takich samych czynów w przyszłości”.

Wyrok sądu. Zamknięty zakład psychiatryczny

Po otrzymaniu opinii prokuratura wniosła do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia Mateusza G. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

− Zastosowano środek zabezpieczający w postaci umieszczenia mężczyzny w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym oraz utrzymano w mocy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania − do czasu rozpoczęcia wykonywania przez niego środka zabezpieczającego − poinformował Sąd Okręgowy Warszawa-Praga.

− Wnioskowaliśmy do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środków o charakterze izolacyjnym z uwagi na wysoką szkodliwość czynów, których dopuścił się podejrzany − tłumaczył prokurator.

Dla wielu mieszkańców Falenicy wyrok był szokiem. − Normalna rodzina. Nikomu nie przyszłoby do głowy, że coś takiego może się u nich wydarzyć − mówił sąsiad z naprzeciwka.

Monika i Krzysztof mieli po 49 lat. Pracowali, wychowywali troje dzieci, uchodzili za ludzi spokojnych, serdecznych i oddanych rodzinie. A Mateusz? Resztę swoich dni spędzi w izolacji psychiatrycznej.

