Huknął autem w 15-latkę na przejściu dla pieszych. Nastolatka krzyczała: "Nie chcę umierać"

Horror rozegrał się w niedzielę, 4 lutego, około godz. 19:30. 15-letnia dziewczyna przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych na rondzie Starzyńskiego na Pradze-Północ. Nagle w nastolatkę wjechał volkswagen, zjeżdżający z ronda. Dziewczyna upadła na jezdnię i wpadła pod pojazd. Jak relacjonował w mediach społecznościowych Miejski Reporter, na pomoc uwięzionej pod autem 15-latce ruszyli świadkowie, którzy wezwali na pomoc służby. Młoda dziewczyna miała krzyczeć: "Ja nie chce umierać, ani jeździć na wózku".

Spod samochodu ranną wyciągnęli strażacy. - 15-latka znajdowała się pod samochodem, więc trzeba go było ustabilizować, a następnie użyć rozpieracza ramieniowego, by podnieść go do góry. Dopiero wtedy można ją było stamtąd wyciągnąć - wyjaśniła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Nastolatka trafiła do szpitala. Sprawę koszmarnego wypadku wyjaśnia policja. Wiadomo na razie, że kierowca volkswagena był trzeźwy.