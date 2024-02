Maków Mazowiecki. Ukradł bmw warte 130 tys. zł. 16-latek chciał nim „tylko pojeździć”

Kryminalni zostali powiadomieni o przestępstwie. Doszło do niego na terenie gminy Karniewo. Samochód zniknął z garażu na prywatnej posesji. - Wartość skradzionego pojazdu oszacowano na 130 tys. zł. Funkcjonariusze od razu przystąpili do szukania pojazdu. W trakcie wykonywanych czynności mundurowi wpadli na trop prowadzący do potencjalnego sprawcy kradzieży – napisała podkom. Monika Winnik z policji w Makowie Mazowieckim.

Mundurowi zatrzymali 16-letniego mieszkańca pow. pułtuskiego. Nastolatek miał przy sobie kluczyki od skradzionego auta. Przyznał się do kradzieży i wskazał miejsce, w którym pozostawił auto. Tłumaczył, że chciał tylko pojeździć. Nieletni został zatrzymany i trafił do Policyjnej Izby Dziecka. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem.