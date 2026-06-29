Jackowski ostrzega: piekło z nieba wróci jeszcze 3 razy! Takie lato czeka Polskę

Piotr Lis
Piotr Lis
Mariusz Korzus
2026-06-29 15:16

Krzysztof Jackowski już w maju przepowiedział, że przez upały będę ograniczenia podróży w Polsce. Teraz jest pewny, że pogoda w lecie będzie kapryśna. Piekło z nieba pojawi się jeszcze trzy razy. Jasnowidz w Człuchowa przepowiada też historyczne wichury i ulewy których jeszcze w Polsce nie było!

Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa, w ujęciu stockowym na tle apokaliptycznych grafik: po lewej płonąca Ziemia i wulkaniczny krajobraz, po prawej burzowe niebo i wzniesienia. Przewidywania dotyczące kapryśnego lata i nieznanych zjawisk klimatycznych w Polsce można przeczytać na naszym portalu.
Autor: Piotr Lampkowski / Super Express; ai Generator/ Shutterstock

W Polsce padły rekordy ciepła. Żar z nieba spowodował utrudnienia na kolei. PKP intercity odwołało wiele pociągów. Wszyscy czekają na to kiedy do naszego kraju zawita ochłodzenie. Nasi dziennikarze skontaktowali się w sprawie pogody z Krzysztofem Jackowskim najsłynniejszym jasnowidzem w Polsce.

Lato będzie kapryśne i pełne niespodzianek

Ja już w maju mówiłem, że na początku lata przez wysoka temperaturę będę ograniczenia w podróży − mówi nam Jackowski. − Teraz trochę się ochłodzi. Jednak pogoda będzie kapryśna. Takie fale upałów do naszego kraju zawitają jeszcze trzy razy − zapewnia.

Jasnowidz ostrzega przed historycznymi wichurami i ulewami

Dla Jackowskiego problemem nie jest jednak wysoka temperatura. − Czeka nas mieszanina totalnej nawałnicy i wichur. Takich jakich jeszcze w Polsce nie było. Dotknął one południową i centralną Polskę − dodaje.

Jackowski wieszczy pandemię Eboli!

Jackowski wieszczy jeszcze pandemie Eboli! − Pandemia zacznie się ale będzie dziwna, ale lokalnie, ale w wielu miejscach będzie zjadliwa. Nie rozciągnie się na wszystkie państwa − mówi Jackowski

Co na to synoptycy? Prognozy na dynamiczną pogodę

Synoptycy również zwracają uwagę, że najbliższe tygodnie w Polsce mogą upłynąć pod znakiem bardzo dynamicznej pogody. Po fali rekordowych upałów prognozowane jest przejściowe ochłodzenie, jednak nie oznacza ono końca letnich temperatur.

W wielu regionach kraju możliwe będą gwałtowne burze, intensywne opady deszczu, lokalne gradobicia oraz silny wiatr. Meteorolodzy podkreślają, że tegoroczne lato może przynosić naprzemiennie okresy gorąca i krótkotrwałe, ale bardzo gwałtowne załamania pogody, dlatego warto na bieżąco śledzić ostrzeżenia wydawane przez IMGW.

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JACKOWSKI
KRZYSZTOF JACKOWSKI