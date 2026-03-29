Jaka pogoda na Wielkanoc 2026 w Warszawie? Tak wygląda prognoza

Pogoda w Warszawie - jak wygląda prognoza na Wielki Czwartek (2 kwietnia), Wielki Piątek (3 kwietnia) i Wielką Sobotę (4 kwietnia)?

Jak wynika z informacji zaprezentowanych w serwisie AccuWeather, 2 kwietnia, w Wielki Czwartek, termometry w Warszawie wskażą maksymalnie 13°C (odczuwalne 12°C). Nie powinno padać, jednak niebo przysłonią gęste chmury. W nocy minimalnie 3°C (odczuwalne 2°C). Prawdopodobieństwo deszczu jest wyższe, ale wciąż stosunkowo niewielkie.

W Wielki Piątek, 3 kwietnia w stolicy będzie pochmurno, ale nie deszczowo. Na termometrach do 12°C (odczuwalne 11°C). Nocą temperatura spadnie do 3°C (odczuwalne 2°C). 4 kwietnia, w Wielką Sobotę do 14°C (odczuwalne 13°C) przy rosnącym zachmurzeniu. Prawdopodobieństwo opadów będzie wciąż niewielkie. W nocy termometry wskażą 5°C (odczuwalne 3°C), może się pojawić słaby deszcz.

Pogoda na Wielkanoc 2026 - prognoza dla Warszawy

Obecna prognoza na Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia może całkiem satysfakcjonować mieszkańców stolicy. Na termometrach w Warszawie zobaczymy bowiem do 17°C, będzie przeważnie słonecznie, nie powinno padać. W nocy minimalnie 7°C (odczuwalne 4°C) z przelotnymi opadami deszczu. Równie ładnie ma być w Wielkanocny Poniedziałek 6 kwietnia. Termometry wskażą do 16°C (odczuwalne 15°C), będzie częściowo słonecznie i bez opadów. W nocy 5°C (odczuwalne 4°C), z niewielkimi szansami na deszcz.

Warto oczywiście pamiętać, że opisane prognozy mogą dynamicznie się zmieniać. Nowe komunikaty synoptyków warto więc śledzić na bieżąco, zwracając szczególną uwagę na ewentualne ostrzeżenia meteorologiczne wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

5

