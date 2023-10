i Autor: KPP w Łosicach Jechał ciągnikiem, wylądował w rowie. Wydmuchał blisko 3 promile

Kompletna bezmyślność

Groźny wypadek w pow. łosickim. Kierujący Ursusem 51-latek na prostym odcinku drogi nagle zjechał na pobocze i wylądował w rowie. Szybko wyszło na jaw, co mogło przyczynić się do tego groźnego zdarzenia. Mężczyzna był kompletnie pijany. Wydmuchał prawie 3 promile alkoholu! 51-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala.