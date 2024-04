Jednak nie będzie nowych stacji metra M1? Rozbudowa 1. linii metra stanęła pod znakiem zapytania

Nowe stacje metra M1: Plac Konstytucji i Muranów. Czy powstaną?

Pierwsza linia metra w Warszawie, czyli M1, funkcjonuje w stolicy już od 1995 r. Swoją ostateczną długość osiągnęła w 2008 r. Chociaż właściwie nie do końca ostateczną. Według pierwotnych planów linia M1 miała mieć o dwie stacje więcej - Plac Konstytucji oraz Muranów. Zrezygnowano z nich dla oszczędności w latach 90. XX w. Co prawda, od tamtej pory pomysł ich dobudowania wielokrotnie powracał, ale do tej pory nie udało się go zrealizować.

W 2019 r. władze Warszawy oficjalnie ogłosiły, że stacje Plac Konstytucji i Muranów powstaną. Obecnie losy inwestycji wciąż są bardzo niepewne. Miasto zleciło nawet firmie Biuro Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o. wykonanie projektów stacji i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń. Budowa nowych stacji miała zakończyć się w 2026 r., jednak już wiadomo, że to nie nastąpi.

Biurokratyczne problemy metra

Informacje o planowanej inwestycji po raz kolejny pojawiły się w grudniu 2022 r., gdy zaprezentowano wizualizacje nowych przystanków. Obecnie prace projektowe wciąż trwają.

- Biuro Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o., prowadzi aktualnie prace projektowe, opracowuje programy funkcjonalno-użytkowe, które będą dokumentacją niezbędną do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Równolegle kontynuuje uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji lokalizacyjnych - poinformowało redakcję Muratora Plus Metro Warszawskie. - Jednocześnie informujemy, że z uwagi na znaczne opóźnienie w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez RDOŚ, w trakcie przygotowania jest aneks, który ustali nowe terminy realizacji Etapów Umowy. Obecnie Projektant przekazał do Spółki projekty budowlane, które podlegają procedurze opiniowania - dodało Metro Warszawskie.

Jak podaje Murator Plus, dopiero 31 lipca 2023 r. RDOŚ wydała dla planowanych stacji tzw. decyzje środowiskowe, czyli najważniejsze dokumenty potrzebne do starań o pozwolenie na budowę. Zaś decyzję lokalizacyjną, wojewoda mazowiecki wydał dla obu stacji dopiero 25 marca 2024 r. Co więcej, miasto jeszcze nie zatwierdziło ostatecznie budowy nowych stacji M1 i nie przeznaczyło na nią środków w budżecie.

Nowe przystanki M1 - Plac Konstytucji oraz Muranów - według planów będą miały perony wyspowe (jeden peron na środku z torami po bokach). Co więcej, na każdej stacji zaplanowano dwa rzędy słupów podtrzymujących strop (po bokach peronu), a na środku pustą przestrzeń. Na stacje pasażerowie będą mogli dostać się schodami (będą także schody ruchome w górę) lub windą.

Kiedy powstaną nowe stacje M1?

Na razie nie padają żadne konkretne terminy. Wiadomo jedynie, że cała sieć 5 linii metra, łącznie z brakującymi stacjami na M1, ma powstać do 2050 r.