Jej córka okrutnie cierpi, ona od 29 lat nie śpi spokojnie. Teraz dziękuje dobrym ludziom i prosi o jedno

Nie spała spokojnie od 29 lat!

Wracamy do historii Marzenny Sienickiej (61 l.) z Siedlec, która w trosce o swoją niepełnosprawną córkę, przez 29 lat nie przespała spokojnie całej nocy. Karolina (29 l.) przyszła na świat z poważnymi wadami - wodogłowiem, mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką. Zanikają jej nerwy wzrokowe, nie chodzi, nie mówi, nie siedzi, a jej ulubiona pozycja na boku często ją męczy. Młoda kobieta wymaga całodobowej opieki. Rodzice czuwają nad nią dniem i nocą, by nie zmarła w wyniku zadławienia lub zatrzymania oddechu.

Po nieprzespanych nocach pani Marzenna wozi Karolinę na rehabilitacje, które wzmacniają jej mięśnie i pozwalają swobodniej oddychać. Bez ćwiczeń 29-latka nie miałaby szans na przeżycie. Niestety, walka o życie Karoliny pochłania ogromne pieniądze, których rodzinie brakuje.

Wielkie serca czytelników "Super Expressu"

Na początku czerwca rodzina Sienickich za pośrednictwem "Super Expressu" zaapelowała o pomoc. Wielkie serca naszych czytelników dały o sobie znać. Mama nieuleczalnie chorej Karoliny odetchnęła wreszcie ze spokojem. Po naszej publikacji o problemach finansowych rodziny na konto Karoliny ciągle wpływają pieniądze! Dzięki temu pani Sienicka może wykupować prywatnie godziny z rehabilitantem, co powoduje, że Karolcia czuje się lepiej i zminimalizowało się zagrożenie nagłej nocnej śmierci.

- Boże, ile jest na tym świecie wspaniałych ludzi - uśmiecha się pani Marzenna Sienicka. - To dzięki czytelnikom "Super Expressu" na konto Karoliny wpływają coraz to większe sumy. Kilka osób utworzyło stale przelewy na rzecz pomocy córce w wysokości od 50 do 100 zł miesięcznie. Tym wszystkim, którzy darowali nam jakieś pieniądze i jeszcze zamierzają wesprzeć moją córkę w walce z potwornymi chorobami serdecznie dziękuję. Bez Was nie dałabym sobie rady. Dalej nie przesypiałabym nocy w obawie o życie Karoliny - mówi mama niepełnosprawnej córki.

- Nieraz już nie mam siły, ale wsparcie, jakie otrzymuję dzięki SE, pozwala mi dalej walczyć o Karolcię. Nie mogę się poddać, bo pragnę do końca walczyć o córeczkę. Będziemy niezmiernie wdzięczni za dalszą pomoc w uzbieraniu pieniędzy na rehabilitanta - nieśmiało prosi mama Karoliny.

Pomóc chorej 29-latce może każdy, wpłacając dowolnej wysokości datek na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

Numer konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615Dopisek: „2010 Karolina Sienicka – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”