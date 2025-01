i Autor: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER, Facebook

Trudno powstrzymać wzruszenie

Jerzy Owsiak dostał szokujący list. Padły słowa o kradzieży. "Dzisiaj rozliczam się z własną przeszłością"

Jerzy Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podzielił się listem, który do jednej z puszek podczas niedawnego finału, wrzucił tajemniczy mężczyzna. - Właśnie dzisiaj rozliczam się z własną przeszłością i oddaję z nawiązką to, co 26 lat temu sobie przywłaszczyłem, ukradłem – czytamy. Trudno powstrzymać wzruszenie.