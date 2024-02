Co się stało?

Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy przed warszawskim ratuszem ogłosili nazwisko wspólnego kandydata na stanowisko prezydenta Warszawy. To poseł Przemysław Wipler. - Decyzja ta jest wynikiem zjednoczenia dwóch silnych ugrupowań, które postanowiły połączyć siły w nadchodzących wyborach samorządowych – oświadczyła rzeczniczka Konfederacji, Ewa Zajączkowska-Hernik. Przed warszawskim ratuszem obok Wiplera stanęli m.in. wiceburmistrzowie Pragi-Północ – Dariusz Kacprzak i Jacek Wachowicz, dzielnicy w której współrządzą dziś z PiS. Przy kandydacie na prezydenta stanęła też jego córka. - Jestem z tego powodu niezmiernie szczęśliwa. Mój tata od zawsze był dla mnie wzorem poświęcenia, ciężkiej pracy, kiedy codziennie wraca do domu z pracy, wspiera i buduje moją rodzinę - mówił Marta Wipler.

i Autor: Marek Kudelski/ Super Express

Kim jest Przemysław Wipler?

Przemysław Wipler obecnie jest posłem. W 2023 roku dostał się do Sejmu z okręgu toruńskiego (z list Konfederacji). Został niedawno wiceprzewodniczącym sejmowej komisji śledczej ds. wykorzystania oprogramowania Pegasus. W przeszłości Wipler dostał się do Sejmu w 2011 r. z listy PiS, po czym wstąpił do tej partii. Odszedł z PiS w czerwcu 2013 r. i założył Stowarzyszenie Republikanie, którego został prezesem. Organizacja współtworzyła partię Polska Razem Jarosława Gowina, Wipler odszedł z niej w 2014 r. wraz z częścią Republikanów. I w tym samym roku wystartował w wyborach na prezydenta Warszawy. W 2014 r. był kandydatem Komitetu Wyborczego Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke i zdobył wtedy 4.21 proc. poparcia. Czy tym razem – po 10 latach od tamtych wyborów – z poparciem Bezpartyjnych Samorządowców Wipler może liczyć na lepszy wynik?

Kto na prezydenta Warszawy? Już czterech kandydatów

Przemysław Wipler jest już czwartym oficjalnie ogłoszonym kandydatem na prezydenta Warszawy. W wyborach 7 kwietnia 2024 zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim – kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Tobiaszem Bocheńskim - kandydatem PiS i wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat - kandydatką Lewicy.