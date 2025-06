Spis treści

Ósme mistrzostwo Polski w kolekcji Legii

To dla warszawskiego zespołu ósmy prymat w historii klubu. Start gonił przez całe spotkanie i w ostatniej kwarcie dopadł przyjezdnych. Jednak tylko na chwilę, bo za moment Zieloni Kanonierzy pokazali klasę i odskoczyli gospodarzom. Spotkanie dostarczyło niesamowitych emocji.

Kameron McGusty: To był ciężki sezon

W szeregach stołecznej ekipy prym wiódł Kameron McGusty, którzy zdobył 30 punktów. Do tego dodał cztery asysty, miał również dwa przechwyty i dwie zbiórki. Nic dziwnego, ze to właśnie Amerykanin został wybrany MVP finałów. Przypomnijmy, że zawodnik Legii był także MVP sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Dostał pamiątkową statuetkę oraz zegarek.

- To był ciężki sezon, bo były w nim wzloty i upadki - powiedział McGusty w Polsat Sport. - Jednak zakończyliśmy go mistrzostwem. To wspaniałe uczucie. Najważniejsze to, że byliśmy razem. Potrafiliśmy sobie poradzić w tych trudnych momentach - dodał.

Legia tworzyła prawdziwy zespół

Amerykanin podkreślił rolę kolegów z zespołu.

- Moje wyróżnienie nie byłoby możliwe bez kolegów, trenerów, każdego, kto pracuje w klubie - wyliczał McGusty, cytowany przez PAP. - Wszyscy dobrze odgrywali swoje role. Tworzyliśmy prawdziwy team, mieliśmy cel i konsekwentnie do niego dążyliśmy - wyznał.

McGusty nie wie czy zostanie w Legii

Jednak nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy zostanie w warszawskim zespole na kolejny sezon.

- Za wcześnie, aby o tym teraz mówić - odparł as legii, cytowany przez PAP. - To zawsze jest kwestia negocjacji zawodnika i jego agenta z klubem. W Legii spędziłem wspaniały czas. Wszystko było dla mnie niesamowite - zaznaczył.

Przed Legią rywalizacja w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Losowanie grup odbędzie się 2 lipca.

