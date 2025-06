Probierz zabrał opaskę Lewemu

To nie był łatwy czas dla Michała Probierza. Przed meczem z Finlandią zdecydował o zmianie kapitana drużyny narodowej. Zabrał opaskę Robertowi Lewandowskiemu i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu, który z powodu kontuzji nie zagrał w starciu w Helsinkach. Decyzja trenera nie spodobała się Lewemu, który za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o rezygnacji w występów w kadrze, gdy będzie prowadził ją Probierz.

Tak Legia wypadła w debiucie Edwarda Iordanescu. Rumun odmieni Wojskowych?

Sam zrezygnował z prowadzenia kadry

Następnie Polska przegrała 1:2 z Finlandią. Jeszcze po spotkaniu, na konferencji prasowej, trener wyznał, że nie poddaje się do dymisji. Następnego dnia spotkał się z prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą. W czwartkowym poranek Probierz wydał oświadczenie, że rezygnuje z prowadzenia Biało-czerwonych.

Tomasz Rząsa o transferach Lecha i losowaniu Ligi Mistrzów. A co z Ali Gholizadehem?

Probierz: Mogłem odpocząć na świeżym powietrzu

W ostatni czwartek Probierz wystartował w XXIII Mistrzostwach Polski Seniorów w golfie, które odbyły się w Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim pod Opolem. Turniej zakończył na drugiej rundzie. Nie zdołał zakwalifikować się do ostatniej, finałowej rundy.

- Najważniejsze, że mogłem się przejść tych kilka kilometrów - powiedział Michał Probierz, cytowany przez PAP. - Mogłem pograć, popatrzeć na lepszych zawodników, a nade wszystko odpocząć psychicznie na świeżym powietrzu - tłumaczył.

Michał Żewłakow wprost o relacjach z Fredim Bobiciem. "Nie mieliśmy momentu, żeby prężyć muskuły"

Frustruowały go uderzenia do wody

Mimo wszystko były selekcjoner pozytywnie podszedł do swojego udziału w mistrzostwach Polski. Jedyne na co narzekał, to piłki, które wylądowały po jego uderzeniach w wodzie.

- Jestem zadowolony z debiutu - podkreślił Probierz, cytowany przez PAP. - Najbardziej zapamiętam ostatni, udany putt z około 10 metrów na 18 dołku. Najbardziej frustrujące były za to uderzenia do wody. Straciłem chyba z cztery piłki - wyjawił.

Taki będzie budżet Legii w nowym sezonie. Jednak od tego będzie uzależniony

Mógłby Dudkowi kije nosić

Jak były selekcjoner kadry zapatruje się na to, żeby znaleźć się w składzie reprezentacji Polski na drużynowe mistrzostwa Europy? Turniej odbędzie się początku września zostaną rozegrane w Austrii. Smaczku dodaje to, że kapitanem Biało-czerwonych będzie Jerzy Dudek. Były bramkarz polskiej kadry pozostaje w przyjacielskich relacjach z Probierzem.

- Mógłby mnie tam zabrać chyba tylko jako caddiego noszącego mu kije - Probierz pozwolił sobie na szczerość, cytowany przez PAP. - Bawię się golfem. Będę chętnie startował w mistrzostwach Polski, jeśli uda mi się do nich kwalifikować. Ale nie mam aspiracji na medal - zaznaczył były już selekcjoner Biało-czerwonych w rozmowie z PAP.

Oficjalnie: Mateusz Skrzypczak wraca do domu, znów zagra w Lechu! Kolejorz zbroi się przed Ligą Mistrzów!

Ostatnio wiele się wokół niego działo. Najpierw konflikt z Robertem Lewandowskim, potem porażka z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata i na koniec pożegnanie z posadą selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Po tym wszystkim trener Michał Probierz wziął udział w mistrzostwach Polski w golfie. Po występie w zawodach były już trener polskiej kadry zabrał głos.

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Sonda Kto powinien zostać nowym trenerem reprezentacji Polski? Adam Nawałka Jerzy Brzęczek Łukasz Piszczek Jacek Magiera Jan Urban Trener zagraniczny Inny polski trener

JAN TOMASZEWSKI: Kadra przerosła Michała Probierza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.