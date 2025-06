Spis treści

Herra o angażu Iordanescu

- To ważny dzień dla Legii, bo witamy w naszym gronie pana Edwarda Iordanescu, który został w wyniku decyzji i prowadzonego procesu przez dyrektora sportowego Michała Żewłakowa trenerem pierwszej drużyny Legii. Bardzo się cieszymy i w imieniu całego zarządu, właściciela, bardzo serdecznie trenera w naszym klubie witamy. Bardzo liczymy na to, że to będzie dobra współpraca i to będzie skuteczne działanie.

Nowy trener Legii Edward Iordanescu to klon słynnego aktora z Hollywood! Zobaczcie sami, podobni?

Wiceprezes o celach Legii

- Chcę też podkreślić, że ten sezon, który skończył się na murawie na koniec maja, on się kończy tak formalnie w klubie 30 czerwca. To był bardzo wymagający okres. Bardzo dużo dobrych rzeczy się wydarzyło. Oczywiście w europejskich pucharach, w Pucharze Polski. Mamy oczywiście wiadomo aspiracje dużo większe w lidze, więc to jest klucz do oceny tego sezonu. Ale też to był okres transformacji i dzisiaj jesteśmy w silnym składzie w obszarze sportu z wszystkimi kluczowymi osobami na swoich pozycjach. Jest Michał Żewłakow, Fredi Bobić, pan trener, dyrektor scoutingu i dyrektor akademii. Jesteśmy gotowi na to, żeby się przygotowywać jak najlepiej do sezonu. Przyświeca nam to, żeby dać kibicom satysfakcję i żeby znowu byli dumni z naszej pozycji w Ekstraklasie, żeby kontynuować te wyniki na arenie międzynarodowej albo je poprawiać. Wszyscy jesteśmy w klubie po to, żeby wspierać trenera, żeby wspierać cały zespół, żeby wspierać wszystkie osoby wokół niego. Mamy świetne osoby pracujące w obszarze sportu. Mamy świetne osoby pracujące w klubie. Musimy być bardzo zjednoczen. Musimy bardzo współpracować i wspierać się w tym sezonie, który jest przed nami. Nie ma co rzucać słów na wiatr, nie ma co rzucać obietnic. Wszyscy wiemy o co gramy, jakie są nasze ambicje. Zawsze one są najwyższe.

To zastanie Edward Iordanescu w Legii. Wielkie powroty, ale i wielu nieobecnych w warszawskim klubie

Budżet Legii powyżej 200 mln zł

- Przy jakim kursie euro? - odparł z uśmiechem Herra zapytany o budżet Legii, które podały rumuńskie media (64 mln euro). - Mówimy o budżecie na kolejny sezon. Na pewno będzi wyższy niż 200 mln zł. Myślę, że będzie to 220 mln zł. Tylko mówimy o całym budżecie, bo widziałem takie skróty myślowe, że to jest budżet transferowy. Mówimy o całym budżecie klubu i też mówimy o stronie przychodowej, czyli dotyczy to wszystkich aspektów. U nas przychody równają się kosztom , to jest to kompletna informacja.

Edward Iordanescu weźmie Legię w obroty? Paweł Golański o atutach byłego selekcjonera kadry Rumunii [ROZMOWA SE]

Warunkiem awans do fazy ligowej w pucharach

- Biorąc pod uwagę dwa scenariusze, które mamy w pucharach czyli awans do fazy ligowej Ligi Europy bądź Ligi Konferencji. To jeden z tych dwóch scenariuszy jest dla nas bardzo, bardzo ważny w kontekście budżetu też na przyszły sezon. Ważny, to znaczy, że mamy go uwzględniony w naszych prognozach.

Samuraj Ryoya Morishita podbija reprezentację Japonii! Turbokozak z Legii pojedzie na mundial? [WIDEO]

Legia ma już nowego trenera, którym został Edward Iordanescu. Czy z nim sięgnie po mistrzostwo Polski, na które w stolicy czekają od czterech lat? Podczas prezentacji rumuńskiego szkoleniowca wiceprezes Marcin Herra został zapytany o budżet Legii właśnie w nowym sezonie. Dodał od czego będzie on uzależniony.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Jan Tomaszewski ocenia mecz Legia - Chelsea Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Edward Iordanescu poradzi sobie w Legii Warszawa? Tak, bez dwóch zdań! Nie, będzie z tym duży problem Nie interesuje mnie to