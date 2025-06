Spis treści

Żewłakow o dobrym prognostyku

- Prawdę mówiąc długo na ten dzień czekałem - powiedział Michał Żewłakow podczas konferencji prasowej. - Od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że trener Goncalo Feio nie przedłuży kontraktu, to mieliśmy w zasadzie trzy tygodnie na to, by znaleźć nowego trenera. Cieszę się, że możemy przedstawić trenera Edwarda Iordanescu jako tego, który poprowadzi Legię Warszawa. Podpisaliśmy z nim dwuletni kontrakt. Powiem szczerze, że ten okres w zasadzie dwóch tygodni - bo ten ostatni tydzień to było bardziej dogrywanie szczegółów, jeśli chodzi o sprawy kontraktowe - natomiast okres selekcji odpowiedniego człowieka był dla mnie nie tylko stresujący, męczący, ale naprawdę wymagający. Mam wrażenie, że ostatnio odzwyczaiłem się troszkę od funkcjonowania na tym poziomie emocji. Cieszę się, że akurat 16 czerwca jest dniem urodzin trenera Legii i to będzie tak samo jego pierwszy dzień pracy w naszym klubie. Mam nadzieję, że to jest też taki dobry prognostyk, że jest to odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku.

O procesie wyboru trenera Legii

- Mieliśmy wspólnie ustaloną listę kilku kandydatów, których chcieliśmy przesłuchać, z którymi chcieliśmy porozmawiać w ramach naszej selekcji. Przyznam szczerze, że jeśli chodzi o pomysł trenera Edwarda Iordanescu, to był to troszkę mój indywidualny. Mam wewnętrzne przeczucie, że to był najlepszy wybór. Oczywiście rozmowa z poszczególnymi kandydatami to jest taki proces, gdzie poznajemy się wzajemnie. Jednak bez względu na to, jakiego trenera byśmy nie wybrali, żaden trener nie daje ci gwarancji. Dla mnie przeczucie, że czuję się w miarę bezpieczny, kiedy myślę o tym, że naszą pierwszą drużyną będzie kierował trener Iordanescu, to jest taka rzecz, o którą mi chodziło.

O pierwszej rozmowie z Iordanescu

- Pierwszy kontakt w stosunku do trenera wykonałem ja. I to po takiej dość długiej rozmowie, by poznać to, jakim człowiekiem jest trener Iordanescu. To była moja inwencja. Oczywiście później ja chciałem to też skonfrontować z Dariuszem Meduskim, który ma wielu znajomych. Jednym z nich jest prezes federacji Rumunii. On też zaciągnął języka. Przy drugim naszym kontakcie już wspólnie z Dariuszem Miduskim rozmawialiśmy z trenerem. To była też prośba trenera, który chciał porozmawiać z przedstawicielami zarządu, by dowiedzieć się o strategii, o celach, o tym wszystkim, co dzieje się w klubie.

O poligonie doświadczalny dla szkoleniowca

- Iordanescu rozpoczął karierę jako dość młody trener. Najpierw jako asystent, później jako trener, który zaczynał od najniższego poziomu i z biegiem lat piął się coraz wyżej. Przechodził przez kluby małe i duże, jeśli chodzi o ekstraklasę rumuńską. Miał swój czas, który spożytkował pracując w CFR Cluj, czy w FCSB (dawna Steaua Bukareszt). To jest trener, który mam wrażenie dotknął wszystkich wartości, jeśli chodzi o futbol, właśnie na różnych poziomach. Wydaje mi się, że to był taki poligon doświadczalny, gdzie z tego niższego poziomu wszedł na najwyższy do tych klubów, które wymagają determinacji, znajomości merytorycznej w futbolu. Czasami też chyba walki z niektórymi ludźmi, którzy pracują w klubie, bo wiemy, że klub z Bukaresztu nie jest najłatwiejszym miejscem do pracy dla trenera. To wszystko spowodowało, że trener Edward Iordanescu jest człowiekiem w moim odczuciu doświadczonym, przygotowanym merytorycznie. Te dwa aspekty, właśnie jeśli chodzi o znajomość merytoryczną pracy trenera i bycia człowiekiem. Ostatni sezon mam wrażenie też był takim okresem, gdzie czasami sprawy pozaboiskowe brały górę i powodowały, że atmosfera pracy w takim klubie jak Legia Warszawa, nie powiem, że była zła, ale nie była idealna.

Co takiego ma Iordanescu?

- Na pewno przekonał tym, że był bardzo zdeterminowany. Tym, że miał pojęcie o naszej drużynie, bo już wcześniej, chyba dokładnie w grudniu, trener był w kontakcie przez niektórych ludzi z klubu, więc miał pojęcie o tej drużynie.To jest trener, który lubi wyzwania. Sam fakt, że w wieku 44 lat został selekcjonerem reprezentacji Rumunii, to na pewno duży obowiązek, odpowiedzialność, którą jak wszyscy możemy spojrzeć na wyniki, wykonał, nie wiem czy idealnie, natomiast wykonał na takim poziomie, że wszyscy go chwalą. Praca selekcjonera to na pewno skupienie właśnie doświadczenia, mądrości piłkarskiej, umiejętności komunikacji, połączenia sił. Do tego proces odmładzania drużyny, który przeprowadził trener. To powoduje, że ja przynajmniej odczuwam pewność, że jest to trener, który na poziomie klubu Legia Warszawa na pewno sobie poradzi. Oczywiście zawsze trenera przed rozpoczęciem pracy oceniamy troszkę na podstawie tego, co zrobił wcześniej. To są wszystkie parametry, które bierzemy pod rozwagę teoretycznie. Pewnie za pół roku po tych pierwszych wynikach będziemy mogli dać wstępną diagnozę, czy był to dobry trop, czy była to dobra decyzja. Na dziś w moim odczuciu jest to trener, który poradzi sobie z tym zadaniem. Jest to trener, który będzie reprezentował nasz klub w należyty sposób. I ja dzisiaj w dniu urodzin życzę mu przede wszystkim zdrowia, sukcesów. Mam nadzieję, że będzie tym trenerem, który przyniesie nam dużo radości.

Piłkarze Legii rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Poznali też trenera, który został Edward Iordanescu. Dyrektor sportowy warszawskiego klubu, Michał Żewłakow, wierzy w to, że były selekcjoner reprezentacji Rumunii, poprowadzi drużynę po mistrzostwo Polski. Podczas konferencji prasowej wskazał, co zdecydowało o zatrudnieniu właśnie tego szkoleniowca.

