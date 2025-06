Spis treści

Legia to największy klub w Polsce

- Dziękuje za życzenia i za wsparcie - powiedział trener Edward Iordanescu podczas konferencji prasowej. - To dla mnie to wielki zaszczyt. Jestem dumny i szczęśliwy, że zaczynam pracę jako trener Legii. Jestem gotowy wziąć odpowiedzialność za zespół, jakość pracy i wyniki. W klubie są duże oczekiwania i wymagania, ale jestem na to gotowy. Wiem, że są także oczekiwania od kibiców. Legia to największy klub w Polsce. Jest marką, tak jak i jej kibice. Chciałbym dawać szczęście kibicom i w ten sposób okazywacć szacunek.

O pasji i wielkim sercu

- Zapoznałem się z drużyną. Znam polską ligę bardzo dobrze. Znam trenerów. Musimy podnieść się bardzo szybko i wejść na wyższy poziom. Jestem na ostatnim etapie tej oceny. Przychodzę tutaj z pewnością siebie i dobrą energią. Chcę, żeby Legia była wielkim klubem. Jesteśmy cztery lata bez mistrzostwa, mamy dwa puchary na koncie, a to za mało dla Legii. Przychodzę z pasją, z wielkim sercem i chcę wygrywać trofea.

O transferach i jakości piłkarzy

- Jestem w ostatnim etapie analiz, jeśli chodzi o zespół. Muszę się zaadoptować się do zespołu i kraju. Mam tu znajomych, mam kontakty. Czasem jest moim największym wrogiem. bo każdy potrzebuje czasu, a mamy go mało. Zacząłem poznawać osoby wokół zespołu. Co do transferów, to ważna jest jakość, a nie ilość. Nie jestem zainteresowany większą ilości nowych graczy. Wystarczą trzy-cztery, ale powinny być jakościowe, aby wpłynęły na zespół i mogą zrobić dużą różnicę. Musimy skautować, rozmawiać. To nie jest tak, że kto, kto wygląda świetnie w innym klubie, to poradzi sobie w Legii. Na mojej liście jest pusto. Najpierw chciałem zapoznać się z profilem zespołu, modelu gry i analizy indywidualnej zawodników. Moim celem nie jest sprowadzać zawodników z kadry Rumunii, ale takich, którzy od razu wpłyną na jakość zespołu. Musimy być cierpliwi i ostrożni z naszymi wyborami. Nie potrzebujemy tylko, żeby ich mieć w składzie. Uważam, że mając 3-4 transfery można szybko podnieść poziom zespołu.

O swoim podejściu

- Lubię dyscyplinę, zasady i ciężką pracę. Jestem osobą, która ciężko pracuje. Mam duże ambicje, jeśli chodzi o moją karierę. Oczekiwania w Legii są duże, tak jak i presja. Ale będzie mnie to stymulowało do tego, żeby być lepszym. Wiem, że będzie krytyka, bo kibice chcą, żeby wszystko działo się szybko.

O braku czasu i budowaniu

- Potrzebujmy czasu, żeby się rozwinąć i zbudować. Nie spowoduję, że sukces spadnie z nieba. Trzeba go zbudować. Nikt nie chce czekać długo. Przed nami dużo wyzwań. Jesteśmy na nie gotowi, żeby razem walczyć o sukcesy. W przyszłości, jak będziecie mnie krytykować, to zobaczycie, że nie ma większego krytyka ode mnie. Staram się być analityczny. Styl gry, tradycja klubu, narzuca nam to że musimy zdobyć mistrzostwa, wygrywać mecze, strzelać gole i kreować sytuacje. Starałem się być zbilansowany. Każdego dnia będziemy pracować tak, żebyśmy byli lepsi i lepsi. Nie chcę niczego burzy. Będziemy budować na tym, co mamy. Poznałem kilku chłopaków i mają fantastyczny charakter.

O strategii Legii

- Musimy skupić się na strategii, bo mówimy o trzech celach. Będzie dużo wyzwań. Musimy znaleźć rozwiązanie. Nie ma młodszych, starszych, doświadczonych, czy niedoświadczonych. Każdy piłkarz ma dawać coś drużynie. Nigdy nie będę krytykował zawodników. Mam nadzieję, ze wszyscy będą mieć pogodę ducha. Musimy pokazywać pasję.

Dlaczego nie pracował przez rok?

- Nie było mnie, bo miałem różne problemy. Ale zostawię je dla siebie. Chciałem zacząć pracę w trakcie przerwy zimowej. Były oferty z Belgii i Turcji, Championship z Anglii. Jednak nie doszliśmy do porozumienia. Miałem też propozycję poza Europą. Jednak planem było zostanie w Europie i tutaj walczyć o trofea. Byłem pewny, że latem dostanę szansę. I tak się stało w Legii. Jestem gotowy na to wyzwanie.

W dniu swoich 47. urodzin Edward Iordanescu został oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener Legii. Rumuński szkoleniowiec podpisał umowę na dwa lata. Jego celem jest wywalczenie mistrzostwa Polski, ale także zakwalifikowanie się do fazy ligowej europejskich pucharów. Nowy trener zapewnia, że przychodzi z pasją, energią i wielkim serce. Zdaje sobie sprawę, że jego największym wrogiem będzie brak czasu.

