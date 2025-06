Legenda z Niemiec chce objąć reprezentację Polski! Sensacyjne zgłoszenie. Nowy kandydat na selekcjonera

Od 12 czerwca reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera. Po porażce z Finlandią (1:2) w eliminacjach do mistrzostw świata, wobec fatalnej atmosfery i konfliktu z Robertem Lewandowskim, Michał Probierz podał się do dymisji. PZPN rozpoczął więc poszukiwania nowego trenera, który już na początku września zagra arcyważne eliminacyjne mecze z Holandią (4 września) i Finlandią (7 września). Początkowo wszystko wskazywało na to, że Cezary Kulesza postawi na polskiego selekcjonera, co sam sugerował. Być może zmieni jednak zdanie, bo do PZPN wpływa coraz więcej interesujących zagranicznych ofert!

W mediach coraz więcej mówi się o kandydaturach m.in. znanego z Lecha Poznań Nenada Bjelicy, znanego z Legii Warszawa Stanisława Czerczesowa czy Portugalczyka Carlos Queiroza. To jednak nie koniec, bo wśród zainteresowanych ma też być Miroslav Klose! Urodzony w Opolu legendarny reprezentant Niemiec, najlepszy strzelec w historii mistrzostw świata, miał się zgłosić do PZPN.

"Fakt" informuje, że menedżer Klose złożył propozycję do siedziby polskiego związku. Były znakomity piłkarz jest obecnie trenerem drugoligowego 1.FC Nuernberg, z którym zajął w ostatnim sezonie 10. miejsce w 2. Bundeslidze.

Wcześniej trenerskiego fachu uczył się m.in. w reprezentacji Niemiec, gdzie był asystentem Joachima Loewa w latach 2016-2018. Później był też asystentem w Bayernie Monachium, a przed Norymbergą pracował w sezonie 2022/23 jako główny trener w austriackim SCR Altach, jednak został zwolniony przed końcem sezonu. Jego kontrakt z 1.FC Nuernberg obowiązuje do czerwca przyszłego roku.