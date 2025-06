Spis treści

Probierz zabrał Lewandowskiemu opaskę

Zamieszanie w polskiej kadrze zaczęło się od decyzji trenera Probierza, który w niedzielny wieczór zadzwonił do nieobecnego na zgrupowaniu Roberta Lewandowskiego i przekazał mu, że nie będzie pełnił już funkcji kapitana. Selekcjoner zdecydował, że nowym kapitanem będzie Piotr Zieliński. Lewandowski uniósł się honorem i wpisem w mediach społecznościowych poinformował, że stracił zaufanie do szkoleniowca i do kiedy on będzie za sterami ekipy Biało-czerwonych, to on nie będzie w niej grał.

Porażka z Finlandią dopełniła wszystko

Rozpętała się burza, bo wszystko odbywało się przed meczem z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. W tym spotkaniu nowy kapitan Zieliński nie zagrał w spotkaniu z Finlandią, bo doznał kontuzji. W tej roli zastąpił go Jan Bednarek. Polska przegrała 1:2 z Finami i spadła na trzecie miejsce w grupie.

Selekcjoner zrezygnował z prowadzenia kadry

Podczas konferencji prasowej Probierz zadeklarował, że nie poda się do dymisji. W trakcie spotkania kibice w Helsinkach dali wyraz niechęci do niego. Po spotkaniu prezes Cezary Kulesza zapowiedział spotkanie ze szkoleniowcem. Nastąpiło następnego dnia, ale nie podjął po niej decyzji o zwolnieniu trenera. Ten później sam zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Polski, a informacja do mediów została podana w czwartkowy poranek.

Trener nie jest wrakiem człowieka

Co będzie porabiał Michał Probierz? Dziś pokazał w mediach społecznościowych zdjęcie z pola golfowego. Zamieścił przy nim następujący komentarz. - Pozdrawiam wszystkich tych co już myślą że jestem wrakiem człowieka i kolportują takie informacje. Raczej jestem człowiekiem z zasadami i uśmiechnięty jak zawsze - podkreślił trener Probierz.

Zapisał się na mistrzostwa Polski w golfie

Nie jest to przypadkowe, bo jak się okazuje przed trenerem poważne wyzwanie. Widnieje na liście zawodników zgłoszonych do XXIII Mistrzostw Polski Seniorów w golfie (dla graczy powyżej 50. roku życia), które zaczynają się 19 czerwca w Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim pod Opolem. Na liście Probierz widnieje na pozycji 102., jako zawodnik Business Golf Club. W zawodach wystartuje także były bramkarz polskiej kadry - Jerzy Dudek (nr 5, Kraków Valley Golf & Country Club). Zawody potrwają do 21 czerwca.

Dudek: wyjdzie z tego silniejszy

- Nie pytałem, czy po tej sytuacji na pewno na golfowe mistrzostwa dojedzie - powiedział Jerzy Dudek, cytowany przez PAP. - Ale jeśli spotkamy się w czwartek na polu, to powiem mu: „głowa do góry, nie jesteś pierwszym czy ostatnim selekcjonerem, który musi taki kryzys przeżyć”. Wierzę, że wyjdzie z tego silniejszy, a kto wychodzi z kryzysu silniejszy, ten osiąga potem większe sukcesy - tłumaczyły legendarny bramkarz Biało-czerwonych.

Dudek nauczycielem Probierza w golfie

Zdarza się, że Dudek i Probierz grają razem. Co ciekawe, to właśnie Dudek sprawił, że były już selekcjoner zakochał się w golfie. Kiedyś trener zdradził, że tajniki tej dyscypliny poznawał dzięki byłemu piłkarzowi, który nauczył go tej gry.

- Namówiłem go, aby grywał w golfa więcej - wyjawił Dudek, cytowany przez PAP. - Te kilka godzin w zielonym otoczeniu to dobry reset na ten cały zgiełk, który nas otacza - przekonywał.

Probierz trafi do kadry Polski w golfie?

Dudek przy okazji zdradził, że został kapitanem reprezentacji Polski w golfie. To właśnie on będzie wybierał skład polskiej drużyny, która ma przed sobą zespołowe EURO seniorów. Turniej odbędzie się na początku września tego roku w Austrii. Czy Michał Probierz załapie się do ekipy prowadzonej przez byłego bramkarza.

- Poza skupieniem na swojej grze w nadchodzących mistrzostwach Polski będę teraz obserwował kolegów. Wierzę w to, że stać nas na sukces, o jaki wcześniej było ciężko - zadeklarował Dudek, cytowany przez PAP.

To były burzliwe dni w polskim futbolu w wydaniu reprezentacyjnym. Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera kadry. Zrobił to w czwartkowy poranek po przegranej 1:2 z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Jak będzie wyglądała przyszłość szkoleniowca? Będzie miał nowe zajęcie. Wiadomo, co niebawem będzie robił były już trener drużyny narodowej.

Pozdrawiam wszystkich tych co już myślą że jestem wrakiem człowieka i kolportują takie informacje. Raczej jestem człowiekiem z zasadami i uśmiechnięty jak zawsze. ⚽️👍🤜 pic.twitter.com/4oXisDgvRz— Michał Probierz (@ProbierzMichal) June 13, 2025

