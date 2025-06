Spis treści

Żewłakow: Nie mam problemu z Bobiciem

Podczas prezentacji Edwarda Iordanescu jako nowego trenera Legii były też pytania o Frediego Bobicia, który został zatrudniony w stołecznym klubie. Dyrektor sportowy Michał Żewłakow został wywołany do tablicy i odpowiedział wprost na temat ich relacji.

- To już biegnę z wyjaśnieniami - powiedział Michał Żewłakow podczas prezentacji nowego szkoleniowca Legii. - Jeśli chodzi o pracę Frediego Bobicia w Legii, to ja nie mam z tym żadnego problemu. Kiedy przeczytałem informacje prasowe, że między nami dochodzi do konfliktu, że zaczęły się pierwsze zgrzyty, to nie wiem na jakiej podstawie i kto napisał taki artykuł. Nie było rzeczy do której byśmy się nie zgadzali - zapewniał.

Bobić był aktywny

Dyrektor sportowy warszawskiego klubu wyjaśnił także, jak wyglądał proces wybory Edwarda Iordanescu. Wytłumaczył, czy Fredi Bobić miał także w tym udział.

- Jeśli chodzi o proces wyboru trenera, to Fredi Bobić był aktywny, jeśli chodzi o rozmowy z trzema trenerami - wyjawił Żewłakow. - Później jego sprawy osobiste sprawiły, że akurat to ja miałem czynny wkład i tak naprawdę to ja zaprezentowałem Iordanescu zarzadowi. Wczoraj spędziliśmy około sześciu godzin będąc w LTC. Pokazywaliśmy trenerowi i jego współpracownikom. Miał też kilka spotkań z ludźmi ze sztabu, którzy pracowali jeszcze z Goncalo Feio - dodał.

Żewłakow i Bobić nie prężą muskułów

Jaka zatem była rola Niemca w całym procesie angażu rumuńskiego szkoleniowca?

- Wtedy też Fredi Bobić spotkał się z trenerem - zaznaczył Żewłakow. - Powiem szczerze, że to co usłyszałem do Bobicia, to mam wrażenie, że tą decyzją czy sposobem, jak do tego doszło, wygrałem u niego takie zaufanie, że to będzie człowiek, który nawet jeśli pozostawi decyzję tylko mi, to nie będzie się denerwował, że ja źle wybiorę. Jakie będą rezultaty, to wiadomo, że przed meczem i sezonem ciężko przewidzieć. Jeśli chodzi o nasze spojrzenie na Legię, nasze spojrzenie na pewne sportowe aspekty, o drużynę, piłkarzy, to powiem szczerze, że jeszcze nie mieliśmy momentu, w którym moglibyśmy prężyć muskuły - przekonywał.

W Legii doszło do dużych zmian. W klubie pojawił się nowy trener Edward Iordanescu. Działa nowy dyrektor sportowy Michał Żewłakow i Fredi Bobić, dyrektor do operacji piłkarskich. W mediach pojawiały się informacje, że między Polakiem i Niemcem miały pojawić się nieporozumienia. Podczas prezentacji nowego szkoleniowca Żewłakow odniósł się do tych rewelacji.

