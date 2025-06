Spis treści

Skrzypczak: Wracam do swoich marzeń

Skrzypczak jest wychowankiem Lecha, w barwach którego debiutował w Ekstraklasie i był mistrzem Polski. Jednak w lidze wybił się w Jagiellonii, z którą notował sukcesy i pokazał się w Lidze Konferencji. Ostatnio zadebiutował także w reprezentacji Polski. Podpisał z Lechem umowę na cztery lata.

- Jestem podekscytowany i szczęśliwy - powiedział Skrzypczak, cytowany przez klubowe media. - Wracam do swoich marzeń. Wracam do tego małego chłopca. Wracam do Poznania jako bardziej dojrzały zawodnik - tłumaczył najlepszy obrońca poprzedniego sezonu w polskiej lidze.

Jagiellonia go ukształtowała jako człowieka i piłkarza

W Jagiellonii nie zmarnował czasu. Zdobył z nią mistrzostwo Polski, brązowy medal, Superpuchar Polski i dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

- Trzy lata spędzone w Jagiellonii ukształtowały mnie jako człowieka i jako piłkarza - wyznał Skrzypczak, cytowany przez stronę Lecha. - Zebrałem tam dużo cennego doświadczenia. Teraz jestem gotowy, by grać w Kolejorz - zaznaczył nowy zawodnik mistrza Polski.

Lech sięga po najlepszego obrońcę Ekstraklasy

Lech sprowadza Skrzypczaka, bo ma przed sobą batalię o awans do Ligi Mistrzów. W ubiegłym sezonie kadrowicz zyskał doświadczenie przez występy w Lidze Konferencji. I właśnie takiego zawodnika, otrzaskanego w Europie, potrzebuje poznański zespół, który w tym sezonie chce zakwalifikować się do fazy ligowej jednego z pucharów. Czy obrońca reprezentacji Polski pomoże Lechowi w realizacji tych planów?

- Jest gotowy, by podjąć rywalizację u na środku obrony i godnie reprezentować Kolejorza w lidze oraz w Europie - zaznaczył Tomasz Rząsa.

Rząsa: Skrzypczak wraca do klubu, któremu oddał serce

Przedstawiciel Lecha także zwrócił uwagę na doświadczenie Skrzypczaka, który w ostatnich trzech latach zrobił ogromny progres.

- Wraca do klubu, któremu oddał serce - docenił Rząsa. - Wraca do nas dużo bardziej dojrzały zawodnik, po zdobyciu mistrzostwa, po występach w europejskich pucharach, po debiucie w reprezentacji Polski - podkreślił dyrektor sportowy, cytowany przez oficjalny portal Kolejorza.

Transferowy hit w Ekstraklasie. Mateusz Skrzyczak został oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Lecha. To dla niego powrót do poznańskiej drużyny. Tym ruchem Kolejorz pokazuje, że poważnie myśli o europejskich pucharów. Przebije się w Lidze Mistrzów?

Serce wraca zawsze tam, gdzie należy 🥹 Skrzypa, witaj w domu! pic.twitter.com/VswCltfE9B— Lech Poznań (@LechPoznan) June 19, 2025