Dudek z dwoma medalami

Tak właśnie było podczas w XXIII Mistrzostw Polski Seniorów w golfie, które odbyły się w Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim pod Opolem. W klasyfikacji międzynarodowej najlepszy był Szwed Peter Astrom. Co ciekawe, do wyłonienia zwycięcy potrzebna była dogrywka. Drugi był Anglik Joe Smith, a podium zamknął Jerzy Dudek - jako najlepszy z Polaków. W ten sposób byłemu bramkarzowi polskiej kadry przypadł złoty medal za triumf w klasyfikacji, w której uwzględniono wyłącznie naszych zawodników. W tym zestawieniu za Dudkiem uplasowali się Tomasz Szoplik i Bogdan Bigus.

Golf jest dla niego motywacją

Dudek w golfie zakochał się podczas występów w Liverpoolu. Stało się to w przypadkowy sposób, gdy w ogrodzie znalał... kij golfowy. Później swoją pasję rozwijał w Hiszpanii, a teraz w Polsce w klubie Kraków Valley G&CC.

- Gol jest pasją, ale i motywacją - tłmaczył Dudek przed laty w rozmowie z Super Expressie. - Bo człowiek zawsze chce być lepszym w tym co robi, a grając rozwijasz się, nie stoisz w miejscu i się nie marnujesz. Golf jest takim sportem dla dorosłych i starszych osób, który pozwala się ruszać, żeby zbyt szybko nie zdziadzieć - wyznał szczerze słynny bramkarz na naszym portalu.

Narzucił sobie duży reżim

Dobry wynik Dudka nie zaskakuje, bo on poważnie traktuje ten sport.

- Gram w golfa, bo ważne jest też utrzymanie pewnej dyscypliny - wyjawił kiedyś Dudek na naszych łamach. - Wielu sportowcom to „wypada” po zakończeniu czynnej kariery. Zacząłem to pielęgnować i narzuciłem sobie duży reżim. Golf jest moją filozofią życia, tak jak ktoś inny czasami potrzebuje pomedytować - przekonywał.

Kogo kapitan Dudek wybierze do kadry?

Przy takim podejściu nie wypadało mu słabo wypaść na mistrzostwach Polski. Jeszcze przed turniejem został wybrany na kapitana reprezentacji Polski. To właśnie on będzie wybierał zawodników do kadry na drużynowe mistrzostwa Europy, które na początku września tego roku odbędą się w Austrii.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Jerzy Dudek znalazł sobie nowe zajęcie. Były bramkarz reprezentacji Polski zakochał się w golfie. Idzie mu wyśmienicie, bo może pochwalić się sukcesami. Jak mu poszło w walce o tytuł? Będziecie zaskoczeni.

