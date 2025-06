Spis treści

Jędrzejczyk podpisał kontrakt przed wyjazdem na urlop

W ubiegłym sezonie Artur Jędrzejczyk zapisał się w historii Legii. W dorobku ma 402 mecze w warszawskim zespole. Jest najbardziejm utytułowanym piłkarzem w dziejach Legii, bo ma najwięcej zdobytych trofeuów. Ostatnio dyrektor sportowy Michał Żewłakow poczas prezentacji nowego trenera zabrał głos w temacie doświadczonego obrońcy.

– Jeśli chodzi o Artura Jędrzejczyka, to on zostaje na kolejny rok. Tak naprawdę, to już przed wyjazdem na urlop dostał kontrakt, który podpisał - wyjawił wtedy Żewłakow.

Legenda zostaje w Legii na kolejny rok

Legia ma nowego trenera Edwarda Iordanescu, a kiedy będą transfery? Padły słowa o wyzwaniach, uzupełnianiu zespołuMinęły dwa dni od konferencji i 18 czerwca nastąpiło oficjalne potwierdzenie ze stron władz Legii. Trener Iordanescu będzie miał dyspozycji klubową legendę, bo Jędrzejczyk poznał przyszłość w stołecznym klubie. "Jędza" zostaje w ekipie z Łazienkowskiej na kolejny rok.

Feio namieszał z przedłużeniem umowy Szczepaniaka

Nie wiadomo za to, co będzie z Mateuszem Szczepaniakiem. Sprawa się skomplikowała przez decyzję trenera Goncalo Feio, który w ostatnim meczu ligowym ze Stalą Mielec w ubiegłym sezonie, nie wpuścił tego obiecującego zawodnika na boisko. Gdyby to zrobił, to kontrakt młodzieżowca przedłużyłby się automatycznie i nie byłoby całego zamieszania.

Nic nie wskazywało, ze Feio nie zrobi zmiany

– Jeśli chodzi o Mateusza Szczepaniaka, to nie jest to rzecz do końca wyjaśniona - tłumaczył Michał Żewłakow podczas prezentacji rumuńskiego szkoleniowca. - Jego kontrakt miał się przedłużyć w ostatnim meczu minionego sezonu. Warunkiem było to, aby zagrał 35 minut, czy od początku, czy w drugiej części meczu. Powiem szczerze, że to była jedyna rzecz, która mnie zasmuciła, jeśli chodzi o zachowanie trenera Goncalo Feio. Rozmawialiśmy z nim przed meczem o tej sytuacji i nic nie wskazywało na to, że nie zrobi tej zmiany - opisywał podejście Portugalczyka.

Żewłakow liczy na pozytywne rozwiązanie w temacie Szczepaniaka

Jednak dyrektor sportowy nie traci nadziei na to, że jednak Szczepaniak dalej będzie piłkarzem Legii. W każdym razie rozpoczął z zespołem przygotowania do nowego sezon.

– Sytuacja Mateusza nie jest łatwa, ale też nie jest jeszcze stracona - przekonywał Żewłakow podczas prezentacji Iordanescu. - Jestem w kontakcie z piłkarzem, z menedżerem, nawet z tatą Mateusza. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś pozytywne rozwiązanie - podkreślił dyrektor warszawskiego klubu.

Trener Edward Iordanescu od poniedziałku wprowadza rządy w Legii. Przygotowania idą pełną parą. Uczestniczy w nich Artur Jędrzejczyk. Rumuński szkolenowiec będzie mógł w nowym sezonie liczyć na doświadczonego zawodnika. Jednak wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość utalentowanego młodzieżowca Mateusza Szczepaniaka.

