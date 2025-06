Spis treści

Żewłakow: Iordanescu miał pojęcie o Legii

Były selekcjoner reprezentacji Rumunii podpisał z Legią umowę na dwa lata. Jego głównym zadaniem będzie wywalczenie mistrzostwa Polski, a także awans do fazy ligowej Ligi Europy lub Ligi Konferencji oraz walka w Pucharze Polski. Co zadecydowało o jego zatrudnieniu?

- Na pewno przekonał mnie tym, że był bardzo zdeterminowany - powiedział Michał Żewłakow podczas poniedziałkowej konferencji, która przypadła na 47. urodziny szkoleniowca. - Przekonał tym, że miał pojęcie o naszej drużynie. W moim odczuciu jest to trener, który poradzi sobie z tym zadaniem. Będzie reprezentował nasz klub w należyty sposób. W dniu urodzin życzę mu przede wszystkim zdrowia, sukcesów. Mam nadzieję, że będzie tym trenerem, który przyniesie nam dużo radości - dodał dyrektor sporowy stołecznego klubu.

Iordanescu: Jestem gotowy na wyzwania w Legii

Iordanescu z CFR Cluj był mistrzem Rumunii, dwa razy sięgnął po Superpuchar Rumunii. Z reprezentacją Rumunii awansował na EURO 2024. Podczas turnieju zagrał w 1/8 finału. Co osiągnie za sterami Legii?

- Dla mnie to wielki zaszczyt - powiedział Edward Iordanescu podczas pierwszej konferencji. - Jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że zaczynając oficjalnie zostałem głównym trenerem Legii. Jestem gotowy wziąć odpowiedzialność za wszystkie techniczne sprawy związane z zespołem: za jakość pracy i wyniki. Wiem, że na klubie ciążą bardzo duże wymagania i oczekiwania. Ale jestem gotowy na to wyzwanie i na cały ten pakiet. Wiem, że są też oczekiwania od fantastycznych kibiców Legii. Klub jest zdecydowanie największym klubem w Polsce i międzynarodową marką. Tak samo jak kibice są rozpoznawalną marką na świecie. Ale chciałbym dawać kibicom szczęście w przyszłościi w ten sposób okazywać im szacunek - zapowiedział.

Alfarela i Nsame zrobią wrażenie na Rumunie?

Rumun przyznał, że zaznajomił się z kadrą Legii. We wtorek po raz pierwszy prowadził w LTC trening. Nie było na nim gwiazd zespołu: jak Ryoya Morishita, Kacper Tobiasz, Steve Kapuadi i Maxi Oyedele. Byli za to zawodnicy, którzy ostatni sezon spędzili na wypożyczeniach jak Migouel Alfarela i Jean-Pierre Nsame. Trening obserwował Michał Żewłakow. Do końca tygodnia Legia będzie ćwiczyła w klubowym ośrodku. 21 czerwca zagra tam z Wisłą Płock, a 23 czerwca wyjedzie na zgrupowanie do Austrii.

Legia musi bardzo szybko podnieść poziom

- Dobrze przestudiowałem drużynę w ciągu ostatnich dni - przekonywał Iordanescu na poniedziałkowej konferencji. - Z poprzednim trenerem drużyna zrobiła dużo dobrego, ale musimy podnieść bardzo szybko poziom. Bardzo profesjonalni ludzie zaprezentowali mi cały klub, infrastrukturę i warunki. I wszystkie te rzeczy sprawiły, że przychodzę tutaj z pewnością siebie i z dobrą energią, aby sprawić, żeby Legia znowu była fantastycznym wielkim klubem. Jesteśmy cztery lata bez mistrzostwa. Mamy dwa puchary na koncie i moim zdaniem jest to za mało dla Legii - zaznaczył rumuński szkoleniowiec.

Piłkarze Legii rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Po raz pierwszy ćwiczyli już pod wodzą nowego trenera Edwarda Iordanescu. Rumun już wziął zawodników warszawskiego klubu w obroty. Czy wprowadzi ich na wyższy poziom?

