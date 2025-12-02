Karawan wiózł trumnę z ciałem. Szokujący wypadek w Warszawie

Alicja Franczuk
2025-12-02 18:53

Szokujący wypadek na warszawskim Żoliborzu. Osobowa dacia zderzyła się z mercedesem zakładu usług pogrzebowych, który właśnie wiózł trumnę z ciałem! Na szczęście nikt nie został ranny. Finalnie nikt też nie został ukarany, bo… kierowcy nie mogli się dogadać, który z nich jest winny! Sprawa trafi więc do sądu.

  • Na Żoliborzu doszło do nietypowego wypadku z udziałem karawanu pogrzebowego przewożącego trumnę.
  • Zderzenie mercedesa i dacii na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Gwiaździstej na szczęście nie spowodowało obrażeń ani uszkodzenia trumny.
  • Kierowcy nie przyznali się do winy, dlatego sprawa trafi do sądu. Kto poniesie odpowiedzialność za kolizję?

Warszawa Żoliborz. Szokujący wypadek na skrzyżowaniu

Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 grudnia, na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Gwiaździstej na Żoliborzu. Jak wyjaśnił nam mł. asp. Paweł Siwek z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji, do zderzenia dwóch pojazdów - mercedesa zakładu świadczącego usługi pogrzebowe i osobowej dacii - doszło o godz. 10:47 podczas zmiany pasa ruchu jednego z nich. Mercedes wiózł akurat trumnę z ciałem! Na szczęście zderzenie nie było groźne. Nikt nie ucierpiał, a trumna w nienaruszonym stanie pozostała na swoim miejscu. - Kierowcy byli trzeźwi, mieli ważne uprawnienia do kierowania pojazdami - zapewnił policjant w rozmowie z „Super Expressem”.

Sprawa trafi do sądu

Co ciekawe, chociaż na miejscu interweniowały służby, to żaden z kierowców nie został ukarany. Jak wyjaśnił nam mł. asp. Siwek, wszystko przez to, że kierowcy nie zgadzali się co do tego, który z nich zawinił. Obaj uparcie twierdzili, że to wina tego drugiego. Sprawa więc nie została rozstrzygnięta na miejscu. Policja skieruje więc wniosek do sądu.

Wypadek karawanu wiozącego trumnę z ciałem. Szok w Warszawie
WARSZAWA ŻOLIBORZ
KOLIZJA