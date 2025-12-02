Karawan wiózł trumnę z ciałem. Szokujący wypadek w Warszawie

- Na Żoliborzu doszło do nietypowego wypadku z udziałem karawanu pogrzebowego przewożącego trumnę.
- Zderzenie mercedesa i dacii na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Gwiaździstej na szczęście nie spowodowało obrażeń ani uszkodzenia trumny.
- Kierowcy nie przyznali się do winy, dlatego sprawa trafi do sądu. Kto poniesie odpowiedzialność za kolizję?
Warszawa Żoliborz. Szokujący wypadek na skrzyżowaniu
Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 grudnia, na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Gwiaździstej na Żoliborzu. Jak wyjaśnił nam mł. asp. Paweł Siwek z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji, do zderzenia dwóch pojazdów - mercedesa zakładu świadczącego usługi pogrzebowe i osobowej dacii - doszło o godz. 10:47 podczas zmiany pasa ruchu jednego z nich. Mercedes wiózł akurat trumnę z ciałem! Na szczęście zderzenie nie było groźne. Nikt nie ucierpiał, a trumna w nienaruszonym stanie pozostała na swoim miejscu. - Kierowcy byli trzeźwi, mieli ważne uprawnienia do kierowania pojazdami - zapewnił policjant w rozmowie z „Super Expressem”.
Sprawa trafi do sądu
Co ciekawe, chociaż na miejscu interweniowały służby, to żaden z kierowców nie został ukarany. Jak wyjaśnił nam mł. asp. Siwek, wszystko przez to, że kierowcy nie zgadzali się co do tego, który z nich zawinił. Obaj uparcie twierdzili, że to wina tego drugiego. Sprawa więc nie została rozstrzygnięta na miejscu. Policja skieruje więc wniosek do sądu.