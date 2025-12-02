Karawan wiózł trumnę z ciałem. Szokujący wypadek w Warszawie

Na Żoliborzu doszło do nietypowego wypadku z udziałem karawanu pogrzebowego przewożącego trumnę.

Zderzenie mercedesa i dacii na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Gwiaździstej na szczęście nie spowodowało obrażeń ani uszkodzenia trumny.

Kierowcy nie przyznali się do winy, dlatego sprawa trafi do sądu. Kto poniesie odpowiedzialność za kolizję?

Warszawa Żoliborz. Szokujący wypadek na skrzyżowaniu

Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 grudnia, na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Gwiaździstej na Żoliborzu. Jak wyjaśnił nam mł. asp. Paweł Siwek z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji, do zderzenia dwóch pojazdów - mercedesa zakładu świadczącego usługi pogrzebowe i osobowej dacii - doszło o godz. 10:47 podczas zmiany pasa ruchu jednego z nich. Mercedes wiózł akurat trumnę z ciałem! Na szczęście zderzenie nie było groźne. Nikt nie ucierpiał, a trumna w nienaruszonym stanie pozostała na swoim miejscu. - Kierowcy byli trzeźwi, mieli ważne uprawnienia do kierowania pojazdami - zapewnił policjant w rozmowie z „Super Expressem”.

Sprawa trafi do sądu

Co ciekawe, chociaż na miejscu interweniowały służby, to żaden z kierowców nie został ukarany. Jak wyjaśnił nam mł. asp. Siwek, wszystko przez to, że kierowcy nie zgadzali się co do tego, który z nich zawinił. Obaj uparcie twierdzili, że to wina tego drugiego. Sprawa więc nie została rozstrzygnięta na miejscu. Policja skieruje więc wniosek do sądu.

