14-letni Kacper ważył zaledwie 9,8 kg! Matka niemal zagłodziła syna na śmierć!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2025-12-02 14:38

W głowie się nie mieści, jakie piekło zgotowała matka swojemu niepełnosprawnemu synowi. Marzena K. miesiącami głodziła 14-letniego Kacpra, który był od niej całkowicie zależny. Kobieta trzymała go w odosobnieniu w zaciemnionym pomieszczeniu, a bliskim wmawiała, że chłopiec jest w ośrodku, gdzie ma zapewnioną specjalistyczną opiekę. Straszna prawda wyszła na jaw w ostatniej chwili. Nastolatek był na pograniczu życia i śmierci!

14-letni Kacper ważył zaledwie 9,8 kg! Matka niemal zagłodziła syna na śmierć!

i

Autor: Tetiana Volkonska/ Shutterstock
Super Express Google News
  • Historia 14-letniego Kacpra, ważącego zaledwie 10 kg, wstrząsnęła lokalną społecznością.
  • Jego matka, Marzena K., oskarżona o usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, utrzymywała syna w izolacji, pozbawiając go opieki.
  • Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał kobietę na 25 lat więzienia. Czy wyrok jest sprawiedliwy?

14-letni Kacper ważył niespełna 10 kg! Matka głodziła go miesiącami

W 2024 r. pracownicy MOPS-u w Kadzidle pod Ostrołęką otrzymali zgłoszenie o zaniedbanym chłopcu przebywającym w jednym z mieszkań na terenie gminy. Gdy zjawili się pod wskazanym adresem, ujrzeli coś, co na zawsze zostanie już w ich pamięci. 13-letni wówczas chłopiec – Kacper – był na pograniczu życia i śmierci. Ważył niespełna 10 kg! - Chłopiec był w stanie wycieńczenia, wygłodzenia, z widocznymi odleżynami. Natychmiast został przewieziony do szpitala - informowała wówczas podinsp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka policji w Radomiu.

Okazało się, że odpowiedzialna za dramatyczny stan chłopca była jego matka. Marzena K. przez około 5 miesięcy trzymała swojego niepełnosprawnego syna w odosobnieniu, w zaciemnionych pomieszczeniach, bez kontaktu z rodziną. Przez wiele dni zostawiała go samego, bez wyżywienia, nawadniania, higieny osobistej oraz bez zapewnienia rehabilitacji i leczenia, chociaż doskonale wiedziała, że potrzebuje on stałej opieki. Kacper jest dzieckiem całkowicie niesamodzielnym. Musi być karmiony, ubierany i myty przez drugą osobę, korzysta z wózka i fotelika rehabilitacyjnego.

Kobieta mówiła bliskim i znajomym, że dziecko jest w ośrodku, gdzie ma zapewnioną specjalistyczną opiekę. Członkowie rodziny nie do końca jednak jej wierzyli jej słowom. Zaniepokojony nieobecnością chłopca dziadek, powiadomił ośrodek pomocy społecznej, że z dzieckiem może dziać się coś niedobrego. Gdy nadeszła pomoc i dziecko trafiło pod opiekę lekarzy, ważyło zaledwie 9,8 kg!

Polecany artykuł:

13-letni Kacperek ważył 10 kg. Matka głodziła go w ciemnościach. Zmiana zarzutó…

Matka Kacperka stanęła przed sądem

Marzenę K. oskarżono o usiłowania zabójstwa syna ze szczególnym okrucieństwem. Biegli stwierdzili, że chłopiec znajdował się w stanie krytycznym, a rezerwy metaboliczne jego organizmu były na skraju wyczerpania, wręcz na pograniczu życia i śmierci. Według lekarzy, gdyby został w niezmienionych warunkach, mógłby umrzeć w każdej chwili z głodu i pragnienia czy nawet w wyniku błahej infekcji! Obecnie chłopiec przebywa w ośrodku opiekuńczym na południu Polski.

Marzena K. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Biegli psychiatrzy, oceniający na zlecenie śledczych jej stan psychiczny, stwierdzili, że w czasie czynu była w pełni poczytalna, zdawała sobie sprawę z tego co robi i jakie to może mieć konsekwencje.

We wtorek, 1 grudnia 2025 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał kobietę na 25 lat więzienia. - Oprócz kary więzienia sąd orzekł, że Marzena K. ma zapłacić na rzecz dziecka 100 tys. zł - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Ogłoszony we wtorek wyrok nie jest jednak jeszcze prawomocny. Strony mogą odwołać się do sądu wyższej instancji.

Warto dodać, że obrońca Marzeny K. wnosił o wymierzenie jej kary za nieudzielenie pomocy, za co grozi jedynie do 3 lat więzienia, a nie - jak przyjęła prokuratura - za usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator z kolei zażądał dla kobiety dożywotniego pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

Totalna miazga, smród alkoholu aż niósł się po okolicy. Tak skończył się rajd 2…
Ciało 3,5-letniego Kacperka odnalezione. Wskazanie Rutkowskiego potwierdzone
5 zdjęć
Tak szukali ciała Kacperka
Sonda
Czy kary za znęcanie się nad dziećmi powinny być wyższe?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSTROŁĘKA
RADOM
NASTOLATEK
WYRODNA MATKA