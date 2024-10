i Autor: pixabay.com

DOBRE WIEŚCI

Zagłodzony 13-letni Kacperek ważył tylko 10 kg. Opuścił szpital. Nowe informacje

Powrót do sprawy 13-letniego Kacperka, który w chwili znalezienia go w mieszkaniu w Kadzidle (pow. ostrołęcki) ważył zaledwie 10 kilogramów. Jego matka, Marzena K., zostawiała niepełnosprawnego syna bez jedzenia i picia, ale nie przyznaje się do winy. Chłopiec w stanie krytycznym trafił do szpitala, z którego został wypisany parę dni temu. Poznaj nowe informacje.