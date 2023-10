Włamywał się do skarbon w kościołach pod Grodziskiem Mazowieckim. Ograbił cztery, w końcu wpadł

- Jak ustalono, mężczyzna przyszedł w odwiedziny do swojej żony, która znajdowała się na jednym ze szpitalnych oddziałów. W trakcie wizyty wszczął z nią awanturę, podczas której groził jej pozbawieniem życia, a także szarpał ją za włosy, uszy oraz kopał. Agresor został obezwładniony i zatrzymany przez wezwanych na miejsce policjantów. Okazał się nim 42-letni ostrołęczanin - przekazał kom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Okazało się, że nie był to pierwszy raz, kiedy agresywny 42-latek podniósł rękę na swoją żonę. Policjanci ustalili, że mężczyzna już od wielu lat znęcał się nie tylko nad kobietą, ale także nad swoimi małoletnimi dziećmi!

Na szczęście po policyjnej interwencji domowy agresor został odizolowany od bliskich, których katował. Co więcej, zebrany przez ostrołęckich śledczych w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 42-latkowi zarzutu znęcania się nad rodziną. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Policja apeluje: Reaguj!

- Apelujemy do ofiar przemocy o właściwą reakcję, którą jest powiadomienie o tym fakcie Policji. Zdajemy sobie sprawę, że czasami może to być trudne, jednak jest to jedyne wyjście, aby przerwać dramat trwający w danej rodzinie często przez wiele lat - prosi ostrołęcka policja.