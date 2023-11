Kard. Nycz apeluje do młodych: nie bójcie się wjechać na autostradę, która prowadzi do Boga

Kard. Kazimierz Nycz do młodych: nie bójcie się wjechać na autostradę, która prowadzi do Boga

W sobotę, 25 listopada, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie na diecezjalnych obchodach Światowego Dnia Młodzieży zgromadzili się młodzi ludzie ze stołecznych i okolicznych parafii oraz wspólnot.

Do zgromadzonych przemawiał m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Jedno stwierdzenie, które padło z ambony, szczególnie przyciąga uwagę. "Nie bójcie się wjechać na autostradę, która prowadzi do Boga" - powiedział kard. Nycz do młodych.

Co kard. Nycz miał na myśli?

Na szczęście, słowa metropolity warszawskiego nie były wstrząsającym nawiązaniem do śmiertelnych wypadków drogowych na polskich drogach. Nie należy interpretować ich aż tak dosłownie. Kard. Nycz odniósł się bowiem do słów bł. Carla Acutisa, patrona ludzi młodych, który do autostrady porównywał… mszę świętą!

"Dziękuję, że na tę autostradę, o której mówi Carlo Acutis, wstępujecie. Nie chodzi o to, aby się zapatrzeć w to, jak on tą autostradą jechał, ale aby uwierzyć, że Bóg potrafił w życiu tego młodzieńca, waszego rówieśnika, tak wiele rzeczy zdziałać. I po to gromadzimy się wokół jego relikwii, aby uwielbiać Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Na autostradę się wjeżdża po to, by nią dojechać do jakiegoś celu oraz jechać nią szybciej i bezpieczniej. Nie bójcie się wjechać na tę autostradę, która prowadzi do Boga" - apelował kardynał.