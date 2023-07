Rozpędził auto i próbował wjechać do klatki schodowej. Zatrzymali agresywnego 29-latka

Katastrofa lotnicza. Zginął Cezary B. Uruchomiono zrzutkę pieniędzy dla Justyny i jej dzieci

W poniedziałkowy wieczór (17 lipca) doszło do rozrywającej serce tragedii. Samolot Cessna 208 B roztrzaskał się o hangar, w którym byli ludzie. Informacja o wypadku wpłynęła do służb o godz. 19:39. – Na pokładzie cessny znajdował się pilot i dwóch pilotów kursantów. Był to lot szkoleniowy związany z lądowaniem. Nagle z nieznanych przyczyn samolot uderzył skrzydłem w ziemię, a następnie wbił się w hangar znajdujący się na płycie lotniska – wyjaśniła prok. Łukasiewicz z ostrołęckiej prokuratury.

Jedną z osób, które zginęły w katastrofie był Cezary B. Jak usłyszeliśmy, w sieci pojawiła się zbiórka pieniędzy dla jego żony i małych dzieci.

– Wśród ofiar tego tragicznego wypadku był Cezary Bołdak, instruktor spadochronowy, zawodowo związany z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej. Osierocił żonę Justynę i troje małych dzieci. Justyna bardzo potrzebuje pomocy i wsparcia. Została sama z dziećmi, nie ma żadnej bliskiej rodziny. Jest w bardzo trudnej sytuacji, także materialnej. Wszystkich, którzy czytają ten wpis gorąco prosimy o włączenia się w pomoc Justynie. Każda nawet najmniejsza kwota będzie tu bezcenna i pozwoli przetrwać jej ten najbardziej trudny czas – czytamy na stronie zrzutki.

Jeżeli chcecie ich wspomóc, zawsze możecie wrzucić kilka groszy do internetowej zbiórki znajdującej się pod tym linkiem.