W czwartek, 27 listopada, o godz. 6:00 otwarto 52. sklep Lidl w Warszawie, zlokalizowany przy ul. Skalnicowej 6 na Wawrze.

Z okazji otwarcia, klienci mogli skorzystać z promocji na wybrane produkty, sięgających nawet ponad 50 proc. zniżki.

Nowy Lidl oferuje standardowy asortyment sieci, w tym "Ryneczek Lidla", "Piekarnię Lidla" oraz popularne marki własne.

Sklep o powierzchni ok. 1350 mkw. zatrudnia 20 osób, posiada 100 miejsc parkingowych i wykorzystuje ekologiczne rozwiązania.

Warszawa Wawer. Huczne otwarcie 52. Lidla w stolicy. Wielkie promocje

Cóż to był za poranek! W czwartek, 27 listopada, punktualnie o godz. 6 uroczyście otwarto 52. sklep Lidl w Warszawie. Uwielbiany przez klientów dyskont powstał przy ul. Skalnicowej 6 w dzielnicy Wawer. Atrakcji podczas otwarcia nie brakowało. Uśmiechnięte hostessy częstowały klientów kawą i hot-dogami, z głośników płynęła radosna muzyka, a gigantyczne promocje tylko zachęcały do zakupów.

Z okazji wielkiego otwarcia Lidla przez cały dzień niektóre produkty można kupić ponad 50 proc. taniej! I tak oto karkówka wieprzowa bez kości kosztuje 10,99 zł za kilogram, cytryny - 4,99 zł za kilogram, a pomarańcze zaledwie 2,99 zł za kilogram! Co więcej, ser gouda w plastrach XXL, z kuponem aktywowanym w aplikacji Lidl, dostępny jest w promocji 1+1. Aż żal nie skorzystać z takich promocji!

Co więcej, otwarcie nowego sklepu zbiegło się w czasie z trwającą również w innych Lidlach akcją Black Week. Klienci wyjeżdżali ze sklepu z pełnymi wózkami sprzętów marki „Parkside”, kupionymi w niespotykanie niskich cenach!

Oprócz tego na sklepowych półkach w nowym Lidlu w Warszawie nie brakuje doskonale znanych z innych sklepów sieci świeżych owoców i warzyw z „Ryneczku Lidla”, pieczywa bez konserwantów z „Piekarni Lidla”, a także chętnie wybieranych przez klientów marek takich jak: „Pikok” (wędliny), „Pilos” (nabiał) czy „Cien” (kosmetyki). Znajdą się również odzież oraz produkty przemysłowe w niskich cenach.

Nowy Lidl w Warszawie. Jak wygląda? Godziny otwarcia Lidla przy ul. Skalnicowej 6

Nowootwarty Lidl w Warszawie przy ul. Skalnicowej 6 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zatrudniono 20 osób. Co więcej, dla zmotoryzowanych klientów powstało blisko 100 dedykowanych miejsc parkingowych.

W trosce o planetę, w nowym sklepie Lidl zastosowano nowoczesne, ekologiczne rozwiązania takie jak: pompy ciepła, wspomaganie ogrzewania za pomocą odzysku ciepła z lad chłodniczych, panele fotowoltaiczne i zielony dach porośnięty roślinnością. Klienci mogą także korzystać z butelkomatu, który przyjmuje butelki plastikowe o pojemności do 3 l oraz puszki metalowe do 1 l.

Nowy Lidl w Warszawie będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 6-23, a w niedziele handlowe 8-21.

