Zrobili wysypisko na starym cmentarzu. Nie uszanowali miejsca spoczynku 20 osób

Zachodniopomorskie. Znaleziono szczątki 20 osób. Były pochowane w masowym grobie

Na Pomorzu odkryto masowy grób, a w nim szczątki 20 osób, głównie kobiet, dzieci i osób starszych, a także młodych osób – najprawdopodobniej młodzieży powstańczej.

– Rozpoczęliśmy prace od usunięcia drzew porastających miejsce, w którym spodziewaliśmy się natrafić na kolejne groby z ludnością powstańczą. I rzeczywiście, odnaleźliśmy duży grób, w którym są szczątki ludności cywilnej Powstania Warszawskiego – mówił dr hab. n. med. Andrzej Ossowski.

Genetyk stwierdził, że cywile, których grób odnaleziono, trafili do Stalagu II D z obozu z Łambinowicach po upadku Powstania Warszawskiego ze stolicy. – Jest sporo szczątków dzieci – co też wskazuje na ludność cywilną i łączy się z informacjami historycznymi, które przekazują, że do stalagu trafiły całe rodziny. W warunkach obozowych bardzo szybko rozprzestrzeniały się choroby zakaźne, dodatkowo panował głód, co sprawiało, że śmiertelność wśród dzieci była wysoka – dodał Ossowski.

Badacze pracujący na miejscu przypuszczają, że w miejscach grzebalnych Stalagu pochowano zostało od 3 do 6 tysięcy osób. Co więcej, przez kilkadziesiąt lat było ono wysypiskiem śmieci dla jednostki wojskowej. Czy nikt nie wiedział o tym, że znajduje się tam cmentarzysko?

– Wszystko wskazuje na to, że gdy Sowieci przejęli ten teren, mieli świadomość tego, że znajduje się tu cmentarz wojenny, ale nie uszanowali go w żaden sposób – podsumował Ossowski.

Szczątki zachowały się w dość dobrym stanie, co pozwoli na wykonanie dokładnych badań antropologicznych, medyczno-sądowych i genetycznych.