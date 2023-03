Szokujące odkrycie w centrum Warszawy. "To mogą być ludzkie szczątki"

Warszawa. Kości na placu Powstańców Warszawy. Na miejscu policja

Szokującego odkrycia pracownicy budowy dokonali w czwartek (30 marca) popołudniu. - Około godziny 14 wpłynęło do nas zawiadomienie o kościach odnalezionych na placu budowy. Na miejscu cały czas pracują policyjni technicy – powiedziała o godz. 18 Gabriela Putyra ze stołecznej policji. - Mogą to być szczątki ludzkie – potwierdziła policjantka. Zaznaczyła jednak, że aby to potwierdzić potrzebne są specjalistyczne badania. Na zdjęciach widać, jak z ziemi wystaje długa kość przypominająca ludzką kość udową.

Do równie makabrycznych znalezisk dochodziło w 2021 r. w podwarszawskiej Dąbkowiznie. Okoliczni mieszkańcy informowali służby, że podczas spacerów w pobliskim lesie natrafiają na wystające z ziemi kości. Sprawę badał Instytut Pamięci Narodowej. - Fragmenty ludzkich szkieletów znajdywali zwykli mieszkańcy. Okazuje się, że podczas wojny powstał tam tzw. cmentarz przyfrontowy zaraz po zakończeniu walk – powiedział nam Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN, które zajęło się sprawą. Podczas starć pod Nieporętem w 1944 roku pochowano w lasach około tysiąc poległych żołnierzy.