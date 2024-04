Z kilku samochodów zostały tylko zgliszcza. Zatrzymano dwie osoby

Spektakularna akcja w Wawrze. Wreszcie wyciągnęli samolot z bagna. Najpierw rozebrali go na części

W Warszawie spłonęły trzy samochody! Kilka dni temu, już po zmroku, ktoś podłożył ogień pod jednym z aut zaparkowanych na ul. Żwirki i Wigury w dzielnicy Włochy. Chociaż celem podpalaczy był mercedes, uszkodzone zostały również dwa pojazdy stojące najbliżej pierwotnego źródła ognia.

Wielki dym i ogień na Pradze-Południe! W bloku wybuchł pożar, siwy dym zasnuł okolicę

"Dwa samochody spłonęły doszczętnie. Trzeci z nich miał uszkodzoną powierzchnię lakieru" - poinformował st. post. Rafał Wieczorek z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z komendy na Ochocie zatrzymali dwie osoby podejrzane o podpalenie aut. To 29-latek i 25-latka, którzy usłyszeli zarzuty zniszczenia cudzego mienia. Wobec mężczyzny zastosowano areszt na trzy miesiące. Obojgu grozi do 5 lat więzienia.