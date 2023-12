Nie żyje 31-letnia matka. Jej dzieci są ranne. Policja szuka kierowcy, który wyprzedzał

Tragedia pod Sierpcem. Policja przekazała nowe fakty. Szukają trzeciego kierowcy

Poznaliśmy wstępne ustalenia policji. - Do wypadku doszło około godziny 18:45. Kierujący fordem miał zauważyć wyprzedzający z naprzeciwka samochód, w wyniku czego zjechał na prawe pobocze, a potem na przeciwległy pas. Wtedy doszło do zderzenia z renault traffic, którym podróżowała 31-letnia matka z dziećmi. Kobieta poniosła śmierć na miejscu – informuje asp. Katarzyna Krukowska z policji w Sierpcu. Policjantka podkreśla jednak, że są to dopiero pierwsze informacje, które wymagają sprawdzenia. - Trwa ustalanie czy i w jakim stopniu kierowca wyprzedzającego auta mógł się przyczynić do wypadku. Chcemy wyjaśnić wszelkie okoliczności dotyczące wypadku – dodaje.

Ranne dzieci znajdują się w szpitalu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Oprócz nich ranne zostały 4 osoby z forda. Kierowca osobówki był trzeźwy.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło już po zmroku. Na miejscu pracowały wszystkie służby: policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Droga był całkowicie zablokowana w obu kierunkach przez wiele godzin.