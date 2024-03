Kładka przez Wisłę prawie gotowa. Trwają ostatnie prace przed otwarciem, będzie nowe przejście przez Wisłostradę

Kładka przez Wisłę prawie gotowa. Trwają ostatnie prace przed otwarciem

Warszawiacy nie mogą się doczekać otwarcia kładki. Sezon na jazdę rowerem i długie spacery nad Wisłą coraz bliżej. Wszystkich cieszy więc fakt, że już niedługo będzie można skorzystać z nowego przejścia wolnego od hałasu samochodów.

Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że prace są na ukończeniu. - Pracujemy, żeby to było jak najszybciej, szykujemy się do różnego rodzaju testów, prób. W zasadzie pod względem wykonawczym ten most jest w ponad 90 proc. gotowy. Pogoda to jest coś, czego nam potrzeba – powiedział Radiu Eska dyrektor ZDM Łukasz Puchalski. – Nie będę szafował żadnym konkretnym terminem, ale wiemy, że duża część warszawiaków czeka z niecierpliwością i chcemy, by ten sezon wiosenny odbył się z funkcjonującym mostem – dodał urzędnik.

Budowa nowego mostu tylko dla pieszych i rowerzystów będzie jedną z najdłuższych tego typu konstrukcji na świecie. Most ma 452 metry i połączy praski brzeg ze Śródmieściem. Most kończy się przy Wisłostradzie, która też zostanie w tym miejscu przystosowana dla pieszych. Na wysokości ulicy Karowej pojawi się przejście dla pieszych i rowerzystów z sygnalizacją. Drogowcy umożliwią samochodom wyjazd z ul. Karowej w kierunku Żoliborza, co ma pomóc w odkorkowaniu tego miejsca. Kierowcy muszą spodziewać się zmian w te wakacje.