Kluczowa ulica na Woli zostanie zamknięta na cały weekend

Wielki remont na Kasprzaka. Zamknięty odcinek i terminy

Po niedawno zakończonym frezowaniu ulicy Wolskiej prace przenoszą się na kolejną kluczową arterię dzielnicy. Nowy asfalt pojawi się na jezdni ulicy Kasprzaka prowadzącej w stronę centrum, na odcinku od ulicy Krzyżanowskiego do Karolkowej. Samo zamknięcie drogi dla ruchu nastąpi od skrzyżowania z ulicą Bema.

Prace zaplanowano tak, aby zminimalizować utrudnienia w dni powszednie. Kierowcy pojadą odnowioną jezdnią w poniedziałek, 26 października, od godziny 4:00 rano.

Jak ominąć utrudnienia? Wyznaczone objazdy

Dla kierowców kierujących się w stronę Śródmieścia wyznaczono kilka tras zastępczych. Ominięcie zamkniętego odcinka ulicy Kasprzaka będzie możliwe następującymi drogami:

Aleją Prymasa Tysiąclecia, ulicą Wolską oraz Towarową ;

; Aleją Prymasa Tysiąclecia, Alejami Jerozolimskimi, ulicami Niemcewicza, Grójecką i Towarową ;

; ulicą Bema, Wolską i Towarową lub ciągiem Bema, Prądzyńskiego i Kolejową.

Specjalny dojazd wyznaczono również do ulicy Kolejowej, Prądzyńskiego oraz placówek medycznych, takich jak Instytut Matki i Dziecka oraz Szpital Wolski. Dojechać tam można ulicami Bema, Prądzyńskiego i Brylowską albo od strony Towarowej przez Kolejową i Brylowską.

Zmiany w organizacji ruchu i zakazy parkowania

Prace wymagają wprowadzenia tymczasowych zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniach i okolicznych ulicach. Przed Rondem Tybetu, jadąc w stronę centrum, dostępne będą cztery pasy: jeden do skrętu w prawo, jeden do jazdy prosto oraz dwa do skrętu w lewo. Jednak za rondem kierowcy skorzystają tylko z jednego pasa, z którego obowiązkowo skręcą w prawo w ulicę Bema.

W czasie trwania robót połączenie z remontowaną jezdnią Kasprzaka stracą ulice: Krzyżanowskiego, Brylowska, Zegadłowicza, Korczaka i Karolkowa. Aby ułatwić dojazd lokalny, na ulicy Korczaka wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Kierowcy muszą zwrócić szczególną uwagę na miejsca do parkowania. Na remontowanym odcinku ulicy Kasprzaka oraz na ulicy Korczaka obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania, obejmujący także wyznaczone wysepki i miejsca postojowe. Zostawione tam samochody będą wywożone na koszt właściciela. Przejścia dla pieszych będą otwierane stopniowo wraz z postępem prac, natomiast przejazdy rowerowe zostaną całkowicie zamknięte.

Zmiany w kursowaniu autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego

Weekendowa wymiana nawierzchni wpłynie także na kursowanie komunikacji miejskiej. Trasy zmienią linie autobusowe 103, 105 oraz 178.

Linia 103 w kierunku Dworca Zachodniego (Tunelowa) pojedzie ulicami Kasprzaka, Bema i Prądzyńskiego. W stronę pętli Metro Młociny zmodyfikowana trasa poprowadzi ulicami Prądzyńskiego, Bema, Kasprzaka, Aleją Prymasa Tysiąclecia i Górczewską.

w kierunku Dworca Zachodniego (Tunelowa) pojedzie ulicami Kasprzaka, Bema i Prądzyńskiego. W stronę pętli Metro Młociny zmodyfikowana trasa poprowadzi ulicami Prądzyńskiego, Bema, Kasprzaka, Aleją Prymasa Tysiąclecia i Górczewską. Linie 105 i 178 jadące w kierunku Ronda Daszyńskiego oraz Konwiktorskiej zostaną skierowane na objazd ulicami: Aleją Prymasa Tysiąclecia, Wolską, Okopową, Towarową i Prostą.