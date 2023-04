Nastolatki przemyciły wódkę do szkoły. Na lekcji rozegrał się dramat

Warszawa. Nie żyje Mieczysław Janiszewski. Historyk warszawski miał 71 lat

1 kwietnia, w sobotę, zmarł Mieczysław Janiszewski. Był znakomitym przewodnikiem warszawskim i praskim, gawędziarzem i elegantem, mistrzem inteligentnego dowcipu.

– Oprowadzał po niej wiele lat wcześniej, nim to stało się modne. Już w latach osiemdziesiątych prowadził bowiem cykl spacerów dla uczniów praskich szkół, zapoznających ich z najbliższymi miejsca zamieszkania okolicami. Zawdzięczamy mu mnóstwo wiedzy z Jego osobistego doświadczenia: historii i opowieści, których nigdzie nie można wyczytać. Kochany Mieciu, będzie nam Cię ogromnie brakować – napisała w mediach społecznościowych „Praska Ferajna”.

Pogrzeb Mieczysława Janiszewskiego odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 11 w kościele św. Grzegorza Wielkiego na Cmentarzu Wolskim przy ul. Wolskiej 180/182.

– Był najwspanialszym starszym kolegą, długo każda rozmowa nim była jak zaliczenie jakiegoś przedmiotu. I zawsze się bałem tego momentu - kto wtedy zostanie, żeby o Pradze mówić, żartować, taką mieć w tym swobodę, jak Mietek. Ostatnia lekcja, jaką mam od niego to jego całkowity brak użalania się, także, gdy był bardzo chory. Fason do końca – wspominają go znajomi.