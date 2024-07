Martwe ptaki na ulicach Warszawy. Powiatowy Inspektorat Weterynarii wyjaśnił, co się dzieje. To ptasia grypa?

Kolejna awaria na kolei w Warszawie, pociągi opóźnione. Co się stało?

Warszawscy podróżni znów czekali na opóźnione pociągi w porannym szczycie. Skład SKM z Otwocka do Pruszkowa musiał zmienić trasę. - Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym, na podmiejskiej linii średnicowej występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociąg SKM linii S1 nr 99312/3 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 7:20) do stacji Pruszków pojedzie przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota - przekazała Szybka Kolej Miejska w serwisie społecznościowym Facebook.

Usterkę udało się usunąć po kilku godzinach. - Ruch pociągów po warszawskiej średnicy odbywa się bez utrudnień. Od 5.20 do 8.00 była awaria jednego z semaforów na linii średnicowej. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, pociągi w tym miejscu zwalniały do 20 km/h. Do czasu usunięcia przez służby techniczne usterki pociągi były opóźnione ok. 10 minut - przekazał dziennikarzom TVN Warszawa Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP PLK.

Poważna awaria miała też miejsce dwa dni wcześniej. W godzinach porannych, w środę (24 lipca), warszawscy pasażerowie ze względu na usterkę urządzeń sterowania mieli nie lada kłopoty z transportem. Wstrzymano kursowanie pociągów między stacjami Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia.