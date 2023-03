Kolejny parking P+R czeka na kierowców. Gdzie się znajduje? Kto może skorzystać?

Nowy parking P+R w Warszawie. Gdzie się znajduje?

Nowy parking P+R w Warszawie znajduje się po południowej stronie budynku urzędu dzielnicy Targówek. „Wjechać na niego można z ulicy św. Wincentego, a wyjechać w kierunku ulic Matki Teresy z Kalkuty i Gilarskiej. Drugi wjazd i wyjazd znajduje się przy ul. 20 Dywizji Piechoty WP – od skrzyżowania z L. Kondratowicza i Malborską” – informuje ratusz.

Parking uruchomiony zostanie 6 marca. Kierowcy będą mieli do dyspozycji 107 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami. Jak podkreślają urzędnicy, miejsca parkingowe są czytelnie oznakowane, a miejsca dla osób z niepełnosprawnościami wyróżnione są kolorem niebieskim.

Parking P+R w Warszawie. Kto może skorzystać?

Nowy parking P+R przy stacji Kondratowicza na linii metra M2 będzie dostępny we wszystkie dni tygodnia w godz. 4:30-2:30. Co ważne, pierwsze 20 minut jest bezpłatne. Kierowcy, którzy chcą zostawić samochód bez opłat na dłużej, muszą posiadać aktywny bilet ZTM: krótkookresowy (dobowy, 3-dniowy, weekendowy), lub długookresowy (30- i 90-dniowy) albo uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Jak podaje stołeczny ratusz, uprawnienia do bezpłatnego parkowania na parkingu będą sprawdzali kontrolerzy Zarządu Transportu Miejskiego.

Parkingi P+R w Warszawie. Lista lokalizacji

Sieć parkingów „Parkuj i Jedź” w Warszawie to już 17 obiektów. Jest na nich blisko 4,8 tys. miejsc parkingowych dla samochodów (w tym ponad 100 dla osób z niepełnosprawnościami) oraz prawie 1000 dla rowerów. Na parkingach jest także 38 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych.

Oto adresy parkingów P+R na terenie Warszawy:

Parking P+R WARSZAWA JEZIORKI (Ursynów, ul. Karczunkowska);

Parking P+R ŻERAŃ PKP (Białołęka, rejon skrzyżowania ul. Płochocińskiej i Marywilskiej);

Parking P+R METRO MŁOCINY (Bielany, okolice skrzyżowania ul. Kasprowicza i Nocznickiego);

Parking P+R METRO MŁOCINY II (Bielany, okolice skweru 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i ul. Zgrupowania AK "Kampinos");

Parking P+R METRO MŁOCINY III (Bielany, pas pomiędzy jezdniami ul. Kasprowicza, na odc. Nocznickiego - Sokratesa);

Parking P+R METRO MŁOCINY IV (Bielany, pas pomiędzy jezdniami al. gen. M. Wittek, przed skrzyżowaniem z ul. Zgrupowania AK "Kampinos");

Parking P+R METRO WAWRZYSZEW (Bielany, okolice skrzyżowania ul. Kasprowicza i Przytyk);

Parking P+R METRO MARYMONT (Żoliborz, okolice skrzyżowania ul. Słowackiego i Włościańskiej);

Parking P+R POŁCZYŃSKA (Bemowo, ul. Połczyńska 8);

Parking P+R URSUS NIEDŹWIADEK (ul. Orląt Lwowskich 45);

Parking P+R AL. KRAKOWSKA (Włochy, al. Krakowska, przy skrzyżowaniu z Mineralną);

Parking P+R METRO WILANOWSKA (Mokotów, okolice skrzyżowania ul. Puławskiej i al. Wilanowskiej);

Parking P+R METRO URSYNÓW (Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Beli Bartoka);

Parking P+R METRO STOKŁOSY (Ursynów, okolice skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Ciszewskiego);

Parking P+R WAWER SKM (Wawer, okolice skrzyżowania ul. Widocznej i Nagietkowej);

Parking P+R ANIN SKM (Anin, rejon skrzyżowania ul. Szpotańskiego i VIII Poprzecznej).