Golas w parku zaskoczył strażników. Zaczął uczyć ich śpiewu!

i Autor: SHUTTERSTOCK Kompletnie nagi spacerował po parku. Interweniującym strażnikom zaczął udzielać lekcji śpiewu!

Ale heca!

Tę interwencję warszawscy strażnicy miejscy śmiało mogą zaliczyć do grona tych najdziwniejszych. Nagi 42-latek spacerował po parku na Gocławiu z parasolem w ręku, a w planach miał kąpiel w pobliskim stawie! Co więcej, chwilę później mężczyzna zaczął udzielać strażnikom… lekcji śpiewu. A to nie był koniec jego zaskakujących pomysłów.