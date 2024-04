Komunijne arbuzy stały się hitem sezonu 2024! Przecieraliśmy oczy ze zdziwienia, gdy je ujrzeliśmy

Pierwsza Komunia Święta 2024

Przyglądając się zachowaniom rodziców dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej, śmiało można stwierdzić, że część z nich chyba już dawno zapomniało, iż wydarzenie to ma przede wszystkim wymiar duchowy. Mały katolik po raz pierwszy przyjmie Komunię Świętą! Tymczasem dla wielu osób to po prostu dobry pretekst do imprezy i pokazania się!

Poczęstunki dla gości po uroczystej mszy świętej zaczynają bardziej przypominać wesela niż przyjęcia komunijne. Dziewczynki przystępujące do sakramentu coraz częściej mają bogato zdobione sukienki zamiast skromnych alb, a ich fryzury czeszą profesjonalni fryzjerzy, a nie zatroskane mamy.

Do tego pięknie zdobione ścianki do zdjęć i wypasione torty, które zdają się być elementem obowiązkowym komunijnego przyjęcia. A prezenty? Cóż przede wszystkim te jak najdroższe!

Komunijne arbuzy hitem 2024

W ostatnim czasie media społecznościowe zalewają oferty kolejnej zaskakujące dekoracji sali na przyjęcie, która staje się coraz bardziej popularna. Komunijne rzeźbione arbuzy!

Co prawda, pięknie zdobione arbuzy można zamawiać już od jakiegoś czasu, ale te "komunijne' w ostatnim czasie stały się prawdziwym hitem. Przecieraliśmy oczy ze zdziwienia, gdy zobaczyliśmy, jak wyglądają. W komunijnej wersji tego owocowego dzieła królują bowiem wyrzeźbione imiona przystępujących do sakramentu dzieci oraz symbole hostii czy Pisma Świętego.

Ile kosztują komunijne arbuzy?

Jak podaje portal finanse.wp.pl, za taką komunijną wersję arbuza trzeba zapłacić co najmniej 140 zł. Ceny idą w górę, jeśli np. chcemy, aby twórca wyrzeźbił na owocu twarz dziecka. Wówczas koszt wzrasta do 180 zł.

W mediach społecznościowych pojawia się również i droższa oferta - za 200 zł i w górę!

W sieci zawrzało

Pod wpisami w mediach społecznościowych nie brakuje fanów takich dekoracji na Pierwszą Komunię Świętą.

"dobra dziwny pomysł, ale ogólnie to wygląda na mega dużo roboty ja bym tak wyskrobać nie umiała", "ej no to wygląda mega ładnie, dużo przy tym roboty i precyzji", "mnie się podoba. Wegetariańskie potrawy komunijne - super. W dodatku naprawdę trzeba mieć rzemiosło w łapie, żeby to ogarnąć' - piszą.

Znajdują się jednak również i krytycy takich pomysłów na komunię.

"Babka ma talent, ale kto zamawia arbuza na komunie???", "Festyniarskie jak cała ta impreza", "A czy robią również arbuzy pogrzebowe?" - piszą z przekąsem komentujący.