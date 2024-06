JUŻ NIEDŁUGO

Komunikacja miejsca w Warszawie za darmo! To tylko jeden dzień. Ratusz podaje powód

plis 17:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Już w najbliższy weekend warszawiacy będą mogli skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Powodem decyzji ratusza są wybory do Parlamentu Europejskiego. Urzędnicy postanowili ułatwić warszawiakom dotarcie do swoich lokali wyborczych. To nie pierwszy raz kiedy władze wprowadzają takie udogodnienie!